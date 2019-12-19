「起重機翻倒」壓扁整排車！宮城工事意外釀1死6傷　現場畫面曝光

記者林瑩真／編譯

宮城縣鹽竈市的施工現場在18日上午發生一起工事意外，大型起重機翻倒，將數名工人壓在下面，其中1人死亡，5人受傷送醫。目前警方仍在調查事故原因。

綜合日媒報導，18日上午7時40分，鹽竈市新濱町的警方接獲報案，一處施工現場發生意外，大型起重機翻倒在數輛車上，但車上還有數名工人。等到警方趕到現場時，41歲的三浦隆之已經不幸身亡，另外6名20至40多歲的男性工人則送醫急救，所幸並無生命危險。

警方調查得知，現場正在進行家具店的建設工程，許多工人在施工開始前都在車內待機，先由起重機將材料放上卡車，不料中途卻發生意外，讓起重機翻倒並壓在數輛車上。

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現場目擊者則說，事故當下聽到「咚」一聲，原本以為是施工現場的鐵架倒塌或材料掉下來，但沒想到是起重機翻倒，還引起這麼嚴重的事故。

報導指出，其實起重機車身側面有防止翻倒的「承力支架」設計，事故發生時似乎也有被使用，因此警方將朝安全措施不夠充分的方向偵辦這起工事意外。

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