「富豪養100名情婦」錢從台灣來！「現代皇帝」涉貪被關　投資人挫咧等

▲中國華融前董座賴小民因貪瀆案下台，還被發現有百名情婦住同社區，宛如現代版的後宮。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

居中國4大資產管理公司之首的中國華融集團日前爆出醜聞，前董事長賴小民涉貪中箭落馬，中國華融也接連爆出財務危機，本刊調查，國內有30檔基金持有中國華融公司債，不只如此，就連被評為接近垃圾債的墨西哥石油公司債，國內也有47檔基金持有，總計共踩兩檔地雷逾百億元。

中國大陸金融市場在耶誕節前夕爆出新八卦，居中國四大資產管理公司首位的中國華融集團前董事長賴小民被爆出，「有100名情人，還都安置在同一個社區，社區的孩子都喊他爸爸。」而同住一個社區的百位情人彼此還相敬如賓，被外界戲稱，賴小民是現代皇帝，社區宛如後宮。

當民眾帶著看八卦的心情笑談此事，殊不知這則茶餘飯後拿來閒嗑牙的新聞，已經影響你我的荷包，因為賴小民涉貪養情婦的錢，可能就是來自台灣投資人的口袋。

本刊調查，國內共有30檔境內債券基金、5檔境外債券基金買進華融公司債，持有比例約占各檔基金規模的2至6％，總計持股華融債券的境內、外基金總額逾27億元，這些華融債券恐成為台灣基金市場最大未爆彈之一，購買這些基金的投資大眾也將受害。

據Lipper基金評鑑公司顯示，國內持有華融公司債的基金，以景順投信為最大宗，旗下4檔基金有買，而單一持股華融債最多的是瀚亞投信3至6年目標到期新興市場債券基金，達3億元、占整體基金規模3％。

瀚亞對此指出，中國華融為類主權公司債，若有結構性問題，會考慮做部位調整。景順說，華融走勢展望仍穩定，團隊會秉持嚴謹風控流程，監控發展方向。



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