張宏陸掃街江寧市場…陳其邁助陣！林國春回顧2019：今天過後，純白一片

▲張宏陸和陳其邁到江寧市場掃街。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

網搜小組／鄺郁庭報導

今天是2019年最後一天，也代表距離2020選戰更近一天。民進黨張宏陸依舊抓緊時間掃街拜票，日前和行政院副院長陳其邁一起到江寧市場，今天則是忍不住回顧一整年，感謝支持的民眾。林國春也在臉書貼文，「不管這一年被染的有多黑，今天過後，將會是純白的一片」，準備好迎接2020的曙光。

新北市立委第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸30號傍晚跟行政院副院長陳其邁一起到江寧市場掃街拜票，「即使整天陰雨不斷，但沿路的老闆、老闆娘們都熱情的為副院長與宏陸加油！真的非常感謝你們，下雨天也持續在努力，辛苦你們了，有你們真好！」

張宏陸粉絲專頁31號則是貼文，「今天是2019的最後一天，回想這一整年，發生許多事情」、「這一年來，宏陸走過的每一步，經過的每條巷弄，握過的每雙手，民眾傾訴的每一句話，宏陸全都銘記在心。」並貼出這些日子拜票的紀錄照片，相當感性。

▲林國春回顧2019，相當感性。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

林國春31號一早也持續拜票行程，到板橋中正路與國光路口跟民眾揮手道早安，「今天也是2019的最後一天了，好好把握，準備迎接嶄新的一年！」站路口時，林國春還拾獲一支手機，已交給巡邏員警，貼出照片希望幫到遺失手機的主人，「如有朋友或自己遺失這支手機，看到資訊可到板橋所認領哦！」

中午時分，林國春粉絲專頁再度貼文，「回顧2019的點點滴滴，有歡樂、有傷感、有辛苦、有感動、有好有壞，但我們曾一起走過這一年，也會一起迎接2020的曙光！」說他很感謝2019的所有人事物，不管這一年被染得多黑，今天過後就是純白一片。最後不忘揪民眾一起元旦升旗，「明天，早上7:30一同來新北市政府升旗，揭開2020元旦的序幕。」