德國在台協會重申2022棄核　韓辦6點反擊：是否受特殊壓力？

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日在辯論會指出「歐盟把核能視為綠能」、「德國在思考放棄核能是否錯誤」。德國在台協會30日回應，德國將在2022年全面停止使用核能，這個決定不會有任何改變。對此，韓國瑜競選辦公室質疑，德國在台協會在這個時間點特地發聲明，是不是受到特殊壓力？

韓國瑜29日在辯論會上表示，歐盟通過把核能視為綠能，連德國環境部長都在思考，德國作為全世界最強的工業強國，用電量是歐洲最大，放棄核能是正確還是錯誤？

▲韓國瑜在辯論會上談能源政策，「歐盟把核能視為綠能」。（圖／公視提供）

德國在台協會30日在臉書上表示，關於近來輿論討論核能議題，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）以及德國環保部部長舒爾茲（Svenja Schulze）強調，德國在2022年將全面停止使用核能，這個決定不會有任何改變，德國將持續減少使用核能，「德國決定放棄核能主要是安全上的考量，而且德國政界及人民絕大部分都支持這項決定。」

儘管聲明全文未提及韓國瑜，但韓辦質疑時間點敏感，並附上新聞報導指出「德國總理梅克爾所屬的基民黨國會黨團能源事務發言人菲佛說，德國『非核家園』的目標錯了，但重啟核能的機率渺茫。」

韓辦表示，德國執政黨能源事務發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）雖公開坦承德國廢核的能源政策錯誤，但當初是執政黨及民眾的決定，若要改變政策，必須由在野黨提出，所以目前確實不會改變當初的決定，而歐盟也的確把核能納入綠色轉型的一環。

韓辦指出，德國在台協會的聲明內容跟韓國瑜說的完全一樣，卻選擇性地陳述部分事實，「德國在臺協會在這個時間點特別發這個文，是不是受到特殊的壓力要求，值得玩味。」

▲韓辦指出，韓國瑜所說的內容與德國在台協會並無不同。（圖／記者黃國霖攝）

韓辦強調，台灣與德國狀況不同，德國再生能源佔能源比46％，台灣則是靠煤炭和油。其次是德國有聯外電網，連接至少9個國家，可以隨時跨國調度電力，反觀台灣四面環海，無人可供電，如果在風力發電昂貴又遙不可及時，貿然廢除核能，就只能加強使用汙染更強的煤炭維持電力，而且德國電價1度新台幣10元，是台灣的4倍，台灣能學德國嗎？

韓辦補充，德國執政黨能源發言人檢討非核政策、澳洲能源委員會呼籲取消非核、南韓科學界元老敦促總統撤銷非核、菲律賓政府也考慮重啟核電。即便德國廢核，另外14國也沒廢核，還有126座機組在運作，光核電就佔了歐洲無碳電力的50%，若沒有核電，歐洲根本無法達到2050減碳目標。

韓辦指出，台灣2018年公投以589萬人民意否決了民進黨 2025非核家園政策，蔡總統應尊重民意，不該被反核利益團體綁架，更不該無視國際趨勢，否則2025全台電費高漲，每年多付2500億元，恐導致GDP衰退至少1%、8萬人失業的嚴重後果。

至於有媒體以德國在台協會聲明指韓國瑜「被打臉」，韓辦認為，部分媒體不夠專業、不明就裡，解讀為「打臉」，實為嚴重誤解。

▲德國在台協會臉書回應。（圖／翻攝自臉書／德國在台協會）

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