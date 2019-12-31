博士生韓國瑜16頁論文曝光「超懂罷免」！她分析：像預言現在情勢

▲韓國瑜曾發表與罷免相關論文。（圖／記者林敬旻攝）

記者錢玉紘／綜合報導

高雄市長韓國瑜因投入總統選戰，引起大批高雄市民不滿，面臨被罷免的危機。有網友發現，事實上韓國瑜過去就曾在中華選舉研究學會刊物發表過有關罷免失敗個案的論文，文中反而讚頌台灣民主中擁有的「罷免權」，並認為要落實地方自治，改善惡性循環的基層選舉文化。



2009年，韓國瑜是北京大學政府管理學院博士生，並於3月1日在學術刊物《選舉評論The Journal of Election Review - Home 》上發表一篇論文，題目為「從基層地方選舉罷免看地方自治發展的困境與衝擊： 以雲林縣林內鄉鄉長罷免個案為例」。他在文中提到，應該要落實地方自治，並且改善惡性循環的基層選舉文化，從基本公民教育做起。

而前高雄市政府行政暨國際處長陳瓊華也曾在臉書上評論這篇論文，分析為何韓國瑜面對罷免「老神在在」，她認為，韓國瑜的報告彷彿是「預言現今韓市府所作所為的懺情錄」，也是韓過去肯定罷免權的「真情告白」，更是巧妙運作派系的心得。



韓國瑜文中寫道，「在野時，什麼議題都可提，執政後卻一致標準的口吻『目前研議中』」，陳瓊華認為，難怪韓選前甚麼都感想，反正「先選上再說」，從愛情摩天輪盜挖石油、賽馬都是這樣，另外10年前韓國瑜在論文中很肯定罷免」的民主真諦，但現在卻形容是「無聊的小兒科遊戲」。

陳瓊華也分享「讀後心得」，認為論文中一再出現「公民意識」、「候選人素質」，但（韓）真的掌握行政資源、政治地位後，就是「塞子」、「屁眼」、「征服宇宙」，各種光怪陸離不忍卒讀，「他都知道，知道文章怎麼寫、知道話術怎麼操作、知道派系永在、知道利益交換」、「這一次是台灣最接近『完整、有效行使罷免直轄市長』的歷史機會，請珍惜、緊握，記住整個香江的遺憾。罷免民主的嘲弄者，重生台灣民主。」

▼韓國瑜論文。（圖／翻攝華藝線上圖書館）