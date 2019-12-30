美軍空襲伊拉克敘利亞境內「真主黨旅」5據點　已釀25死55傷

▲美軍空襲「真主黨旅」5據點。（圖／路透社）



記者錢玉紘／綜合報導

美國國防部在29日表示，美軍已經空襲伊拉克和敘利亞境內的「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）5個據點，伊拉克部隊及民兵的消息來源指出，至少25名真主黨旅戰士喪命，超過55人受傷。伊拉克基爾庫（Kirkuk）克在27日遭到火箭攻擊，美軍兩天後以空襲反擊。

「真主黨旅」是什葉派穆斯林民兵組織，美軍在29日針對其據點發起空襲，其中3個據點在伊拉克，2處位於敘利亞。根據伊拉克部隊及民兵，至少有25名真主黨旅戰士在空襲中身亡，超過55人受傷，其中4名死者為領導階層人物，而其中一個被鎖定的地點是位在敘利亞邊界的真主黨旅總部。

其他的據點包含武器儲藏設施以及指揮中心等，一名匿名的美國官員指出，空襲事由F-15鷹式戰鬥機執行。



伊拉克石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）在27日遭到超過30枚火箭攻擊，造成一名美國承包商身亡，4名美軍以及2名伊拉克維安部隊成員受傷。美方指控是真主黨旅所為，因此在29日發動空襲反擊。



美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）透過聲明表示，真主黨旅不斷攻擊有「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）駐守的伊拉克基地，美國軍方進行了精準的防衛行空襲，將削弱真主黨旅未來再度發動攻擊的能力。