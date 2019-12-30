封關前民調52.5%選民選擇英德配　游盈隆：政黨認同是關鍵因素

▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文,總統大選。（圖／記者李帛窈製作）

記者楊庭蒝／綜合報導

2020大選進入倒數12天，台灣民意基金會在20日發布2020大選封關民調，題目假設如果明天是投票日，民眾對於總統大選會如何抉擇，結果顯示在1075位接受調查的人當中，民進黨的蔡賴配、國民黨的韓張配以及親民黨的宋余配分別會有52.5％、21.9％和5.5％的支持率，而有10.8％的民眾選擇尚未決定，2.5的民眾選擇不投票／廢票，以及2.7％的民眾拒答。

根據封關民調顯示，在總統候選人的感情溫度計上，用0到100的數字來表示對於調查對象的好感分數，51分以上代表「有好感」，50分代表沒感覺，49分以下則為反感，有50.4％的人對於蔡英文有好感，21.4％的人無感，而有23.2％的人覺得反感。至於韓國瑜方面有24.7％的人有好感，21.2的人無感，而有48.9％的人覺得反感。最後宋楚瑜的部分有19.8％的人有好感，有49.1％的人無感，而有26％的人覺得反感。

▲2020大選封關民調。（圖／翻攝自台灣民意基金會官方網站）

自從台灣民意基金會近6個月來的3次調查發現，蔡英文這次的感情溫度計的分數中，拿下了感情分數57.92分的成績，雖然離2012當年參選總統的59.67％還有一小段距離，但還是一個好消息。韓國瑜方面的感情分數為38.17分，與今年2月剛當選高雄市長時的60.35分有相當大的差異。

台灣民意基金會董事長游盈隆教授在民調報告中表示，針對選前蔡賴配和韓張配會有如此大的差異進行分析，提出幾個重要的關鍵點，像是藍綠兩黨的政黨認同差距過大，是主要造成蔡韓差距如此之大的原因，還有在獨派選民中有高達7成7支持蔡英文，也是一個關鍵，另外蔡英文近期對於兩岸議題的處理態度，也是造成選民支持的重要原因之一。