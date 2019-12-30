國民黨北市立委⑤-⑧區拼4席全壘打　賴士葆47%、費鴻泰43%、林奕華42%穩定領先

記者陳弘修／台北報導

2020總統暨立委大選倒數12天，不管是總統候選人或各政黨提名的立委們莫不卯足全勁，進行最後衝刺，特別是幾個具有象徵性指標的立委選區，而其中又以台北市的首都保衛戰最受關注。

國民黨輔選與組織內情人士表示，國民黨目前在台北市的8個選區中的選情看好，以第5到第8選區為例，4位候選人包括費鴻泰、賴士葆、林奕華、林郁方，都處於穩定領先對手的狀況。整體而言，國民黨預估在北市的立委選區中可以「坐六望七」。

此次的2020大選，選民共有3張票，包括「總統票」、「立委票」、「政黨票」，除了尋求連任者不敢掉以輕心外，各政黨的不分區立委大戰也是相當激烈。

根據《ETtoday新聞雲》12月30日發佈的最新民調結果指出，民進黨的政黨票支持度為30.4％，國民黨的政黨票支持度為24.8％。在第三勢力方面，時代力量政黨票支持度7.6％，由台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，政黨票支持度為11.0％，親民黨的政黨支持度為3.0％，距離5%門檻仍有距離。

整體而言，推估2020年民進黨的不分區席次落在14到16席、國民黨10到12席、民眾黨有4到6席、時代力量則可取得2到4席。第三勢力的不分區立委席次在國會有「成長空間」，2016年的不分區席次，34席藍綠以外的第三勢力僅拿到5席，不過，2020年後國會第三勢力可以拿到6到10席。

對此，國民黨輔選核心人士表示，最後的衝刺階段，國民黨上下會團結一致，盡全力爭取選民手中的政黨票，呼籲全國的支持者不能讓民進黨在國會繼續過半。

另一方面，在外界視為北台灣才是藍綠立委席次決勝關鍵的部分，特別是雙北向來是藍軍的板塊。

▲朱立倫陪立委賴士葆掃街拜票 。（資料照／朱立倫辦公室提供）

▲國民黨立委費鴻泰冒雨掃街拜票。（資料照／費鴻泰競選辦公室提供）

對於台北市傳出藍營民調領先的候選人被綠營追上甚至有黃金交叉的可能，國民黨輔選核心人士表示，根據國民黨內部的民調顯示，台北市8個選區中，第1到第4選區的確還有繼續加強的空間，但第5到第8選區的候選人都在穩定領先的狀態，而這四席也是屬於有全壘打的機會。

根據《ETtoday新聞雲》稍早針對台北市立委選情的調查結果，目前穩定領先的國民黨現任立委為第7選區的費鴻泰、第8選區的賴士葆。另外，在第5選區中正、萬華部分，重披戰袍國民黨林郁方對上無黨籍林昶佐也是屬於領先的狀態。

在藍綠主要候選人的支持度上，調查結果也顯示，林郁方以35.2％微幅領先無黨籍林昶佐31.6％；林奕華以42.8％的支持度大幅領先謝佩芬的18.4％；費鴻泰仍以43.3％領先許淑華32.8％，兩人差距10.5個百分點，而賴士葆則以47.6％的支持度大幅度領先阮昭雄的22.5％，藍綠雙方差距25.1個百分點。

國民黨內情人士也透露，第5到第8選區這四個穩定領先的選區，但還是要繼續保持差距，至於第1到第4選區部分，內湖南港和士林大同這幾個部分必須加緊衝刺，整體才有希望翻轉民進黨獨佔國會的情勢。

其他人也看了這些...

►台北市立委第⑤-⑧區：國民黨4人全領先 林昶佐連任拉警報



►台北市立委第①-④區：何志偉、蔣萬安可望連任 吳思瑤、李彥秀陷入苦戰

