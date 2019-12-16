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ET民調／台北市立委第⑤-⑧區：國民黨4人全領先　林昶佐連任拉警報

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▲▼林郁方、林昶佐、林奕華、謝佩芬、許淑華、費鴻泰、阮昭雄、賴士葆。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲台北市立委第5至8選區立委候選人。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／台北報導

2020大選進入倒數衝刺階段，除了總統候選人的選情進入白熱化，立委方面，各選區競爭也相當激烈。在台北市立委第5至8選區部分，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，目前領先的國民黨現任立委為第8選區的賴士葆、第7選區的費鴻泰。另外，在第5選區中正、萬華部分，尋求連任的無黨籍林昶佐對上重披戰袍國民黨林郁方，選情則陷入了膠著狀態。

2020立委選舉，台北市共有8個選區，要選出8席區域立委。以現任立委的政黨席次來看，國民黨目前為5席（蔣萬安、李彥秀﹑林奕華、費鴻泰、賴士葆），民進黨有2席（吳思瑤、何志偉），無黨籍1席（林昶佐）。

《ETtoday新聞雲》民調中心於2019年11月28日至12月9日以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」的方式，針對台北市立委第5至8選區的藍綠主要候選人進行調查，調查對象為年滿20歲以上民眾。

調查回收有效樣本數第5選區為643份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.86％；第6選區為619份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.94％；第7選區為660份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.81％；第8選區為721份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負3.65％。

在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台北市第5－8選區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

台北市第5選區：林郁方捲入重來  林昶佐拉警報

台北市第5選區範圍為萬華及中正區的城中次分區，此次由民進黨禮讓的無黨籍現任立委林昶佐，對上前國民黨立委林郁方。另外，民眾黨也徵召了無黨籍徐立信加入戰局。

根據民調結果顯示，捲土重來的林郁方以35.2％的支持度微幅領先無黨籍林昶佐的31.6％，兩人支持度的差距僅為3.6個百分點，林昶佐的選情也出了警報。至於排名第三的徐立信，支持度則是17.8％。

在現任立委滿意度方面，有44.2％的第5選區選民，對現任立委林昶佐表示滿意（包含「非常滿意」18.0％與「還算滿意」26.2％）；有38.7%的選民表示不滿意（包含「不太滿意」16.8％與「非常不滿意」21.9%）。

▲ETtoday區域立委民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲ETtoday區域立委民調。（圖／ETtoday民調中心）

台北市第6選區：林奕華勝謝佩芬  選情相對穩定

在政治板塊為藍大於綠的第6選區大安區，國民黨在蔣乃辛表態不參選後，由立委林奕華繼續尋求連任，此次對上民進黨政治新人「100分女孩」謝佩芬。

根據民調結果顯示，林奕華以42.8％的支持度大幅領先謝佩芬的18.4％，兩人差距24.4個百分點，在大安區中，選情處於穩定領先。

至於現任立委滿意度方面，有48.0％的第6選區選民，對現任立委蔣乃辛表示滿意（包含「非常滿意」12.8%與「還算滿意」35.2％）；有29.3％的選民表示不滿意（包含「不太滿意」11.9％與「非常不滿意」17.4％）。

▲ETtoday區域立委民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲ETtoday區域立委民調。（圖／ETtoday民調中心）

台北市第7選區：費鴻泰領先許淑華  差距10.5%

台北市第7選區的範圍包括信義、南松山、本鎮、中崙，現任國民黨立委費鴻泰繼續尋求連任，原本時代力量提名的陳雨凡決定退出後，此次對上民進黨候選人台北市議員許淑華。在藍綠對決外，披上民眾黨戰袍的蔡宜芳也加入該區戰局。

根據民調結果顯示，費鴻泰仍以43.3％支持度領先許淑華32.8％，兩人差距10.5個百分點，而蔡宜芳8.2％位居第3，此區選情目前也是藍營領先的狀況。

在現任立委滿意度方面，有58.4％的第7選區選民對現任立委費鴻泰表示滿意（包含「非常滿意」16.3％與「還算滿意」42.1％）；有28.0％的選民表示不滿意（包含「不太滿意」12.9％與「非常不滿意」15.1％）。

▲ETtoday區域立委民調。（圖／ETtoday民調中心）

▲ETtoday區域立委民調。（圖／ETtoday民調中心）

台北市第8選區：賴士葆勝阮昭雄25.1%  連任有望

選區範圍包含文山及中正古亭次分區的第8選區，國民黨現任立委賴士葆尋求連任，他此次對上民進黨立委候選人阮昭雄及民眾黨的張幸松。

雖然是多搶一的局面，但根據民調結果顯示，賴士葆以47.6％的支持度大幅度領先阮昭雄的22.5％，藍綠雙方差距25.1個百分點，張幸松的支持度為6.5%，而此區以目前態勢看來，可算是藍營在台北市8選區中的穩定領先區。

在現任立委滿意度方面，有54.8％的第8選區選民對現任立委賴士葆表示滿意（包含「非常滿意」21.8％與「還算滿意」33.0％）；有30.5％的選民表示不滿意（包含「不太滿意」15.0％與「非常不滿意」15.5％）。

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