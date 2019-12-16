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ET民調／台北市立委第①-④區：何志偉、蔣萬安可望連任　吳思瑤、李彥秀陷入苦戰

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▲▼台北市第1至4選區立委候選人。（組合圖／資料照）

▲台北市第1至4選區立委候選人。（組合圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

距離2020大選投開票日剩不到1個月的時間，競爭激烈的區域立委選情開始進入白熱化階段。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在首都立委的戰局中，第1選區國民黨的汪志冰與民進黨尋求連任的吳思瑤選情持續膠著；第2選區現任民進黨立委的何志偉支持度勝國民黨對手孫大千15.6％，連任有望。至於第3選區部分，國民黨現任蔣萬安暫時領先民進黨提名的吳怡農，而第4選區民進黨的高嘉瑜則微幅領先國民黨現任立委李彥秀。

2020立委選舉，台北市共有8個選區，要選出8席區域立委。以現任立委的政黨席次來看，國民黨目前為5席（蔣萬安、李彥秀﹑林奕華、費鴻泰、賴士葆），民進黨有2席（吳思瑤、何志偉），無黨籍1席（林昶佐）。

《ETtoday新聞雲》民調中心於2019年11月28日至12月9日以「網路調查」結合「電腦輔助電話調查」的方式，針對台北市立委第1至4選區的藍綠主要候選人進行調查，調查對象為年滿20歲以上民眾。

調查回收有效樣本數第1選區為769份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.53%；第2選區為655份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.83%；第3選區為739份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.60%；第4選區為805份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.45%。

在進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年11月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台北市第1-4選區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

台北市第1選區：汪志冰挑戰吳思瑤  選情膠著

在台北市第1選區北投、士林方面，現任民進黨立委吳思瑤尋求連任，對手為國民黨資深市議員汪志冰，其他對手還加上曾經是民進黨籍的一邊一國行動黨李婉鈺，這區戰況也一度被形容成3個女人的戰爭。

根據最新民調結果顯示，汪志冰以39.0％支持度小幅領先吳思瑤的34.8％，兩人支持度差距僅為4.2個百分點，而李婉鈺的支持度則為3.5%，在這個選區中，目前的選情可謂是藍綠對決且呈現膠著狀態。

在現任立委滿意度方面，有49.7％的第1選區選民，對現任立委吳思瑤表示滿意（包含「非常滿意」14.1％與「還算滿意」35.7％)；有26.4％的選民表示不滿意(包含「不太滿意」14.1％與「非常不滿意」12.3％）。

▲▼ET民調。

▲▼ET民調。

台北市第2選區：何志偉可望連任  領先孫大千15.6％

台北市第2選區為大同全區、士林、社子、後港、街上、芝山岩、陽明山，此次戰況為現任立委為2018年補選上任的民進黨立委何志偉，對手為國民黨提名的孫大千。

根據民調結果顯示，何志偉以42.2％的支持度大幅度領先孫大千的26.5％，兩人支持度的差距為15.6個百分點。台北市第2選區立委選情為綠營穩定領先區，何志偉連任有望。

至於現任立委滿意度方面，有56.9％的第2選區選民，對現任立委何志偉表示滿意(包含「非常滿意」16.4％與「還算滿意」40.5％)；有22.6％的選民表示不滿意（包含「不太滿意」12.4％與「非常不滿意」10.2％）。

▲▼ET民調。

▲▼ET民調。

台北市第3選區：雙帥對決  蔣萬安暫時領先吳怡農

在台北市第3選區的中山、北松山方面，這次的立委激戰被外界視為雙帥對決，現任立委為國民黨籍的蔣萬安，主要對手為民進黨提名的吳怡農，另台灣民眾黨也提名了何景榮加入戰局。

根據民調結果顯示，蔣萬安以44.5％支持度領先吳怡農的35.1％，雙方支持度差距為9.4個百分點，何景榮為5.3%。在這個選區中，目前以藍營的選情暫時領先。

在現任立委滿意度方面，有62.5％的第3選區選民，對現任立委蔣萬安表示滿意(包含「非常滿意」22.8％與「還算滿意」39.6％)；有18.3％的選民表示不滿意（包含「不太滿意」13.3％與「非常不滿意」5.0％）。

▲▼ET民調。

▲▼ET民調。

台北市第4選區：高嘉瑜微幅領先  李彥秀陷入苦戰

在台北市第4選區內湖、南港部分，現任立委為國民黨籍的李彥秀，她在2016年以4012票的差距險勝親民黨的黃珊珊，此次尋求連任，對手為擁有港湖女神外號的民進黨台北市議員高嘉瑜，兩人的選情目前也相當激烈。

根據民調結果顯示，高嘉瑜以43.4％支持度微幅領先李彥秀的41.9％，雙方差距僅1.5個百分點，尋求連任的李彥秀陷入苦戰，後續是否會有變化，值得觀察。

在現任立委滿意度方面，有58.8％的第4選區選民，對現任立委李彥秀表示滿意(包含「非常滿意」20.9％與「還算滿意」37.9％）；有23.3％的選民表示不滿意（包含「不太滿意」15.9％與「非常不滿意」7.4％）。

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▲▼ET民調。

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