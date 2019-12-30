西門町旅館霸主控總經理侵占股權　檢：早就簽約以債作股

▲愛客發集團董事長徐豪雄（左）4月曾到辦公室與總經理呂自修爆發口角衝突。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

西門町起家的愛客發旅館集團前負責人徐豪雄，年初驚傳跳票事件，債務據稱已達10億元，一度被懷疑人間蒸發的徐日前指控，總經理呂自修和陳姓經理侵占旗下旅館股權，但台北地檢署檢察官調查，徐和呂早在1月間就有簽約要轉讓股權，雙方雖有其他約定事項未履行，也不能因此就說呂和陳涉嫌不法，30日處分不起訴。

徐豪雄從西門町起家經營旅館，旗下擁有9個旅館品牌、2千間客房的規模，品牌包括「愛客發」、「台北日記」、「高絲旅館」、「台北門精品旅店」等，但是2019年初傳出集團跳票、董座徐豪雄人間蒸發，有員工指控徐以月息1%「優惠存款」吸收員工的血汗錢，涉嫌違反《銀行法》，目前仍由北檢另案偵辦中。

▲愛客發員工正委託律師張宏暐控告徐豪雄另外涉嫌吸金。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

據了解，徐豪雄和呂自修分別在1月26日、28日簽訂合約，由徐將台北門旅館股權轉讓給呂，但是徐指控，呂會幫忙處理數億元的民間債務，他事後想想覺得自己應該沒有欠債那麼多，因此又在30日找呂簽了第3份合約，要廢止先前得合約，先進行查帳確認債務資產之後再說。

而呂不否認自己在第3份合約上有簽名，但是對合約內容沒有印象了，檢警調查，徐豪雄自己也沒有依照第3份合約，履行提供查帳等義務，而呂自修依據前2份合約，用類似以債作股的方式，取得旅館股權，並非無故，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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