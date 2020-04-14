國民黨主席江啟臣拜會台南　強調中央基層分工合作改革

記者林悅／台南報導

國民黨主席江啟臣聆聽基層議會黨團之旅，14日來到台南，江啟臣指出，國民黨要開創新局，地方和中央必須建立掌握民意的直接聯繫窗口，透過分工合作讓黨務組織、青年發展、兩岸路線進行深化改革，透過地方施政培養年輕人，年輕人才會有感，拿出行動才是真改革。

▲國民黨主席江啟臣拜訪台南市議會國民黨團，認為地方和中央必須建立掌握民意的直接聯繫窗口，透過分工合作深化改革，透過地方施政培養年輕人，拿出行動才是真改革。（圖／記者林悅翻攝，下同）

江啟臣說，國內很多產業在這波疫情中已成慘業，立院黨團會全力審查紓困預算，讓紓困方案能真正幫助等待救援的人民和產業。

江啟臣主席一行人，在台南市立委陳以信等人陪同下，進入台南市議會跟議會國民黨團書記長王家貞、謝龍介、蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝、尤榮智、李鎮國、方一峰、曾培雅、盧崑福、林美燕、許至椿等黨團議員座談，台南市議會議長郭信良特別前來致意，兩位老朋友閒話家常，江啟臣主席請郭信良議長要別照顧國民黨團議員。

江啟臣座談中表示，上任1個多月馬不停蹄的拜會各縣市和各議會黨團，主要目的就是希望國民黨中央跟地方能夠分工合作，能夠連成一線，國民黨正在進行相關的一些黨務改革工作，很希望聽取地方黨部還有議會黨團的意見，因為這涉及到整個國民黨未來的發展，不管是在黨務的改革、組織再造，甚至是青年的發展、乃至於兩岸路線等，都必須聽取基層黨員，還有基層的從政同志想法跟意見，所以這是一個溝通，也是一個請益，更重要的是一個合作。

江啟臣指出，因為現階段我們還在防疫，所以很多防疫的工作不是只有中央的法案通過，預算通過，就完成，有些還涉及地方執行，比如說14日在立法院下午要審查這個紓困預算第2期的部分，未來必須配合地方的執行，更必須聆聽地方意見。因此，縣市拜訪包括議會、黨團，或者地方黨部，一定都會把我們的立院黨團的代表一同請下來，就是希望他們也把我們議會的意見帶回去，透過這樣的拜訪，希望建立未來聯絡窗口跟管道，讓我們的立院黨團跟我們的議會黨團將來能夠分工合作，能夠在第一時間反應民眾的意見。

面對改革不同聲音，江啟臣坦承這很正常，也可預見，但只要是對整體國民黨未來發展，是一個對的方向，我們就必須來展開。當然，這當中也有一些必要的溝通我們要進行，所以像今天來拜會台南市議會黨團，就是一種溝通，這樣對未來一些黨務組織，內部的改革之路會走得比較順暢，因為任期時間非常短，他每天都在跟時間、賽跑。

江啟臣說，來到台南外界都會追問艱困選區問題，其實不只台南，中南部很多縣市都面臨同樣問題，但是其實2018年我們也拿下15個縣市的執政。其實，從另外一個角度看，目前國民黨在地方執政的縣市，加總起來人口超過一千五百萬，所以國民黨怎麼樣好好利用這個機會，把施政做好，做到有感施政，讓民眾有感有感，並培養年輕人，給年輕人機會，獲得民眾和年輕人認同，這就是國民黨未來努力的方向，改革要成功就是我們要做得比過去更好，要做得比過去更多，唯有拿出行動才是真正的改革。

江啟臣強調，面對罷韓問題也是，國民黨一定會給予協助，但也期望執政縣市能堅守崗位，把執政工作做到最好，這才真正能獲得民眾支持。

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