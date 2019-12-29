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宜蘭「最帥偵查佐」酒駕！路口猛撞女大生　害頭部重傷命危

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▲喬債務問題上演打人及妨害自由，宜蘭分局火速救援並將涉案2男送辦。（圖／記者游芳男攝）

▲宜蘭分局江姓偵查佐酒駕，與行人發生擦撞，害對方傷重命危，目前仍在加護病房觀察中。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭警分局偵查隊江姓偵查佐29日與朋友聚餐後，竟酒後開車，不料卻在農權路與宜中路口撞上一名宜蘭大學女學生，導致對方頭部受傷，被送往醫院搶救，目前仍在加護病房觀察中。警方獲報後趕抵現場，發現肇事者竟是自家人，也隨即通報並從嚴處置，另外也對江警實施酒測，酒測值竟高達0.45mg/L，訊後也將依公共危險罪送辦，並依規應懲處。

據了解，江警為警專32期，外型陽光、俊俏，還曾被同仁私下封為「最帥偵查佐」，而他28日輪休，卻依然駕車回到分局處理公務，期間他接獲友人邀約聚餐，於是搭乘計程車前往赴約，但他卻在酒後返回分局駕車回家，並在途中與女大生發生擦撞，造成對方傷重命危，目前還在加護病房觀察中，而他則是胸前疼痛，但並無大礙。

警方獲報後趕抵現場，發現肇事的竟是自家人，除立即通報外，也對江警實施酒測，發現他酒測值竟高達每公升0.45毫克，全案訊後也依涉嫌公共危險罪函送偵辦。另外，宜蘭分局也立即依警察人員駕車安全考核實施要點，對江警記一支大過、考績改列丙等，另外將他改調制服警員並調整服務地區。

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