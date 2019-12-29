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名美妝男講師「嘴癢」！卡拉OK強扯女學生頭髮　雙唇緊貼4秒還瞎扯：是她主動

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一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲狼師強吻女學生，事後還瞎扯是對方主動，法官不採信其說法，判刑2個月。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

某科大知名吳姓講師與同校講師、也曾有師生關係的陳姓女子到台南參加藝文活動，結束後又邀約對方一同到卡拉OK歡唱，卻趁機拉住陳女頭髮強吻她3、4秒，直到旁人出聲制止，吳男才罷手。案經陳女提告，一審法官也將吳男判刑2個月，得易科罰金6萬元，吳男不服提出上訴，但遭二審法官駁回。

判決書指出，吳男在業界小有名氣，而他卻在2017年3月26日與陳女一同到台南參加藝文活動後，邀約陳女到一間有女陪侍的卡拉OK歡唱飲酒。起初，陳女驚覺聚餐地點怪異，便與吳男相對而坐。沒想到，吳男卻硬叫陳女「坐來旁邊」，隨後竟突然拉住她頭髮強吻3、4秒，直到其他在場學生喊了一聲，「老師！」吳男才罷手。

不過，陳女被吳男強吻後並未立即報警，直到同年6月2日才向鳳山警方報案，遭到吳男妻子質疑另有企圖，因案發後陳女又在臉書上發文感謝吳師舉辦美妝比賽、又與吳男共同合照，懷疑陳女是因美妝比賽舉辦期間未聘請她推薦人選，因而生恨設局陷害，並向法庭提具陳女所傳的色情圖片簡訊、臉書截圖等證據。

此外，吳男也辯稱，是陳女主動親她，但陳女指證歷歷，並在庭訊時供稱，考量到對方也曾是自己就讀二技時的老師，原本想息事寧人原諒吳男，再加上自己也在任教，又有穩定交往中的男友，因此不想將事情鬧大，但後來又耳聞吳男任教的學校傳出有學生也被吳男性騷擾，陳女於是親友鼓勵下決定赴警局報案。

至於事後仍在臉書發文感謝吳男部分，陳女陳表示，於公於私仍要分清楚，公事上吳男協會主辦的美妝比賽拿到總冠軍也要感謝他，而性暗示圖或黃色笑話則是2人平常在訊息上往返的玩笑話。

一審法官審理後認為，陳女的供詞與其他在場學生的證詞相符，且縱使吳男與陳女曾有師生關係，2人也因美妝比賽有業務往來，但吳卻在酒後趁陳女來不及抗拒之際強吻數秒，已屬性騷擾行為，依《性騷擾防治法》第25條第1項，處2個月有期徒刑。

吳男不服一審判決提出上訴，並強調是陳女主動親她，但二審法官認為，吳男曾喊出，「我有真正的反省檢討，我錯了，一切聽從法官的判決」，又承認有吻到陳女，法官因此不採信吳男說法，駁回上訴。全案確定。

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