歹徒「搶劫台幣30元」飛踹狂毆！60歲翁頭部爆血倒地　住院3天傷重亡

▲被害人表示,歹徒施暴時間約莫10分鐘至15分鐘。(圖/翻攝自推特@NYPDTips)

記者詹雅婷/綜合報導

美國紐約一名60歲男子24日凌晨與男性伴侶還在社區街頭走動,但不料遇上數名搶匪,在2人拒絕拿出財物的同時,對方開始朝他們拳打腳踢,劫走1美元(約新台幣30元)後逃逸。只不過,傷勢嚴重的60歲男子送醫後並未脫離險境,最終於27日下午過世。如今,警方公布監視器畫面,盼能尋獲更多線索,鎖定嫌疑犯。

美聯社引述紐約警局28日的說法指出,事發於24日凌晨1時30分左右,當時60歲的佛雷斯納達(Juan Fresnada)與29歲的卡塞雷斯(Byron Caceres)走在布朗克斯(Bronx)的住宅區莫里斯尼亞(Morrisania)街道,但多名搶匪突然現身。

根據警方公布的監視器畫面,在2人拒絕交出身上財物後,對方開始朝他們攻擊,先是揪住被害人襯衫,把他摔在地上,在一陣拳打腳踢之後,還有人拿著垃圾桶出來當武器攻擊。

根據卡塞雷斯的說法,當時佛雷斯納達身上的傷勢相當嚴重,先叫他跑到安全的地方躲起來,但因為當時身上沒有手機,也無法在第一時間尋求協助。他也向紐約每日新聞(Daily News)透露,這場攻擊約莫持續10分鐘至15分鐘,腿部、頭部都受了傷,但就在他返回現場時,發現佛雷斯納達倒在地上,頭部正在流血。

最終,佛雷斯納達在有意識的情況下被送進醫院,入住加護病房,但卻不幸於27日下午過世。警方表示,搶匪從2人手中搶走1美元後就逃離現場,案發當下的監視器畫面已對外公開,希望能找到嫌疑犯。

據了解,卡塞雷斯來自宏都拉斯,是在2015年透過在一項貧困男同志援助計畫中認識在古巴出生的佛雷斯納達,並於2016年起同住在莫里斯尼亞社區。

WANTEDfor ROBBERY December 24, 2019 at 1:25 AM, in front of 3273 Third Ave Bronx @NYPD42PCT Reward up to $250Seen them? Know who they are?Call 1-800-577-TIPS orus!Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/EsmRkfQNUr