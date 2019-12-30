民進黨強推反滲透、下架吳斯懷　獨派反彈：別把國安當造勢

▲蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨強推《反滲透法》和「下架吳斯懷」運動，喜樂島聯盟發出新聞稿表示，不要因選舉而拿法制和國家安全當成造勢表演，更不該把所有提出建議的人，都打成「中共同路人」這種理盲的區分。

喜樂島聯盟發出新聞稿表示，絶對支持制定防堵外國勢力滲透的法律。但民進黨現在配合「下架吳斯懷活動」，試圖儘速通過的《反滲透法》，卻是倉促、空洞不完備、而且有違憲疑慮的版本，喜樂島聯盟呼籲執政黨，不要因選舉而拿法制和國家安全當成造勢表演。更不該把所有提出建議的人，都打成「中共同路人」這種理盲的區分。

喜樂島聯盟說明，現在要通過的反滲透法，對防止境外資金干預台灣選舉、政治活動的相關限制，在政治獻金法、選罷法中原本就有所規範，若原有的法律規範不足以防制中資滲透，那是法律規範不到位，執行效率不佳，還是因為在憲法的根本面就有矛盾？現在要通過的版本，只是在罰則上有所加強，在「不法」和「境外」的定義上卻有很大的爭議空間。

喜樂島聯盟指出，在憲政基礎上的違憲審查中，原本就有涵蓋過廣（over-inclusive）和涵蓋不足（under-inclusive）的審查基準。《反滲透法》的通過悠關人民政治自由權利，不該用違憲審查的「低標」倉促通過，無形中政府擴權，民間無所適所。