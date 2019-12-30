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房屋買賣糾紛三大地雷別踩！　看屋買屋自保關鍵揭秘

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▲房屋買賣糾紛多，而民眾最常踩到房屋漏水、施工瑕疵、终止委售或買賣契約三大地雷，有專家揭秘看屋買屋自保關鍵。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者鍾欣妍／採訪報導

房間牆壁出現一道長長的壁癌痕跡，民眾花了畢生積蓄，就怕買到漏水屋！除了看房時睜大雙眼注意窗框、天花板四角和廁所外牆有沒有滲漏水，專家說最好選在雨天看屋，再來走進廚房和浴室，也要把天花板推開檢查施工瑕疵。 

▲▼信義房屋,安新建經,中古屋買賣,不動產買賣,維修孔,外牆,廁所隔間牆。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼民眾看屋時，要注意窗框、天花板四角和廁所外牆有沒有滲漏水或壁癌情形。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼壁癌,房屋漏水,鋼筋外露,中古屋買賣糾紛。（圖／記者姜國輝攝）

安新建經履約保証業務經理張凱智點出：「廁所的天花板去看一下維修孔，有沒有嚴重的鋼筋外露，因為假設有這樣的狀況，擔心會買到所怕的海砂屋。」 

▲▼信義房屋,安新建經,中古屋買賣,不動產買賣,維修孔,外牆,廁所隔間牆。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼推開廚房和浴室天花板的維修孔，可以檢查鋼筋外露等施工瑕疵，以避免買到海砂屋。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼壁癌,房屋漏水,鋼筋外露,中古屋買賣糾紛。（圖／記者姜國輝攝）

除了漏水和施工瑕疵，常見的購屋糾紛還有终止委售或買賣契約，專家就建議買屋不要衝動，也不要約定現況交屋，而且在簽約前可以先請銀行評估貸款成數，若貸款成數可以達到買方需求時，實際再簽約會比較安全，以避免簽約之後，發現成數貸款不足，而必須終止買賣合約。 

▲▼信義房屋,安新建經,中古屋買賣,不動產買賣,維修孔,外牆,廁所隔間牆。（圖／記者姜國輝攝）

▲房屋漏水、施工瑕疵、终止委售或買賣契約，是民眾最常遇到的三大房屋買賣糾紛。（圖／記者姜國輝攝）

不過房屋買賣涉及金額龐大，想讓交易過程更安全，買方還可以怎麼自保呢？張凱智強調：「有做成屋履約保證的話，一旦碰到漏水的時候，可以透過跟屋主溝通協調，你也不用擔心錢已經被屋主拿走了，等到漏水已經處理完畢之後，再撥款給屋主，對消費者來講是比較有保障的方式。另外，價金信託做了之後，是專款專用，一旦假設說，建商當初蓋好的房子，跟你實際上所看的平面圖是不一樣的時候，你也不一定要撥付給建商。」

▲▼信義房屋,安新建經,中古屋買賣,不動產買賣,維修孔,外牆,廁所隔間牆。（圖／記者姜國輝攝）

▲安新建經履約保証業務經理張凱智建議，買方仔細查看屋況再下手，買屋前也可注意有沒有履約保證和價金信託。（圖／記者姜國輝攝）

民眾切記不要因為房價符合需求，就急著下手，要把屋況看仔細再買房，而買屋前也要注意有沒有履約保證和價金信託，慎選公正第三方機構辦理，像是安新建經擁有超過25年的不動產顧問經驗，假設交屋後發現有漏水、瑕疵事實，可把房屋交易風險降到最低。

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