　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」　單車環島祈福活動400騎士伴騎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」媽祖單車環島正式出發。（圖／讀者提供）

▲新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」媽祖單車環島正式出發。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮天上聖母聖駕「馨護臺灣 騎島平安」單車環島祈福活動，由超過四百多位來自全台各地的參賽者騎著此次奉天宮與捷安特單車公司所聯名特製的「四百年紀念單車」與新港奉天宮天上聖母登上為此次活動特別訂製的鳳尾鑾車一同啟程，開始為期八日的單車環島祈福之旅。

▲▼ 新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」媽祖單車環島正式出發。（圖／讀者提供）

此次活動奉天宮將傳統宮廟交流活動結合運動休閒單車型態，讓台灣廟宇、媽祖文化透過車輪轉動，希望能夠藉由此次活動轉出宗教文化新思維。更打破紀錄將於2020年1月1日早上1於總統府和總統及全台民眾一同參加總統府升旗典禮。

▲▼ 新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」媽祖單車環島正式出發。（圖／讀者提供）

此次活動，新港奉天宮的媽祖將陪同全台各地超過一百位的騎士一同賜福全臺22個縣市，接受全臺信眾的膜拜。也將在各縣市邀請縣市首長前往活動會場舉行「馨護臺灣 騎島平安」揭匾儀式，象徵一同為各地祈求平安順遂。此次活動是新港奉天宮天上聖母第一次發起單車全台環島活動， 2020年1月1日更將打破紀錄於總統府和總統及全台民眾一同參加總統府升旗典禮，沿途將分送媽祖平安符與紀念香火袋，讓新港媽的祝福傳播到全台各個角落。28日晚上駐駕大甲鎮瀾宮，奉天宮將會在大甲鎮瀾宮及活動過程中各個駐駕宮廟舉行有百年歷史「媽祖洗塵」儀式，與全台各地各宮廟做一場信仰儀式的文化交流。

奉天宮舉辦馨護臺灣騎島平安，是為慶祝媽祖蒞台400周年，以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島等離島地區，可說是台灣前所未有的創舉，更藉機和離島的媽祖廟作交流，祈求天佑台灣、遠離災害。

奉天宮董事長何達煌指出，這次活動橫跨全台，範圍廣闊，加上信徒們相當熱情的參與騎乘腳踏車；在活動舉辦之前，由以擲茭杯方式、取得媽祖的同意後，開始執行整個祈福活動，新港奉天宮將走出一條保留傳統精神、以及創新文化的風格的「媽祖路」。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
韓國瑜評點當總統太軟！馬英九「經典4字」回應
韓國瑜狂轟媒體！正妹主播11字開嗆了
跨年元旦「北中南東」最低溫出爐！冷空氣強度達巔峰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」　單車環島祈福活動400騎士伴騎

嘉義市文財殿文通慈善會寒冬送暖850戶受惠　席開120桌平安餐

校慶融入在地生態特色　竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身

蘆竹氨水化工廠大火　消防強力水柱壓制嚴防儲槽爆炸

學運女力來相挺！　范雲為林宜瑾站台：替台灣打造捍衛性平的國會

台南安南區水管爆裂路面湧泉　水公司派員搶修

韓流大勢男團ASTRO首訪台南開唱　台南美食留下美好印象

國明大會冬季嘉年華風雨無阻　台南擁有全國第一觀光工廠

吳清基加倍頒發獎學金　具體行動提攜台南子弟

國民黨台南市黨部迎春納福　書法名家揮毫送春聯

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

潘瑋柏「玩憋笑遊戲」零偶包　直接「拿塑膠袋套頭」超犧牲！

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

高爾宣跳下台《Without You》大合唱　爆紅不敢泡裸湯「怕ＧＧ被偷拍」ＸＤ

新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」　單車環島祈福活動400騎士伴騎

嘉義市文財殿文通慈善會寒冬送暖850戶受惠　席開120桌平安餐

校慶融入在地生態特色　竹崎光華國小校長白面鼯鼠上身

蘆竹氨水化工廠大火　消防強力水柱壓制嚴防儲槽爆炸

學運女力來相挺！　范雲為林宜瑾站台：替台灣打造捍衛性平的國會

台南安南區水管爆裂路面湧泉　水公司派員搶修

韓流大勢男團ASTRO首訪台南開唱　台南美食留下美好印象

國明大會冬季嘉年華風雨無阻　台南擁有全國第一觀光工廠

吳清基加倍頒發獎學金　具體行動提攜台南子弟

國民黨台南市黨部迎春納福　書法名家揮毫送春聯

辯論會大爆走…韓國瑜臉書拉票：這是一場「熱呼呼民心與青筍筍民調」對決

張與辰唱跳《怪美的》致敬蔡依林...周蕙現身助陣曝光2人關係！

陸籍交換生怒撕連儂牆！清大學生會告到底　法官判決出爐

暗號「吃零食」變快槍俠！心酸PO文釣出許多夫妻與小孩同睡的哀怨

HBL／三分雨淹沒松山　南湖連3屆外卡進8強

淡大嫩妹遭前任放話：「我睡過這女人」　現任男友護花撂人痛毆

白眼女神黃捷嘆「不能把韓國瑜當笑話」：去年太大意　臉書543字怒轟荒腔走板

冬日賞梅泡湯小旅行　台南梅嶺4年來花開最早元旦進入最美花期

Red Velvet曝光Wendy近況！太愛唱歌　送醫途中手上還拿著麥克風

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋「視線禮貌迴避」！　轉頭微笑電暈網：好紳士

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

地方熱門新聞

瑞芳貨櫃翻覆　網友：要賠慘了

百年派出所壞　員工：網拍團亂搞

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

韓國超人氣男團ASTRO壓軸台南跨年演唱會

嘉市副議長服務處遭拉布條包圍

台中文心南親子觀光夜市風光開幕

台南跨年晚會勤務安平警圓滿完成

對嘴哥王美惠巧遇蔡壁如黃瀞瑩

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

嘉市文化公園紅花風鈴木盛開

桃園千人踩客家酸菜　結合美食推廣客家文化

嘉義馬拉松公益路跑大雨天登場

高二女作文感動法務部　父獲假釋哭了

蘆竹氨水化工廠大火　強力水柱壓制嚴防爆炸

更多熱門

相關新聞

馨符臺灣媽祖大符特展一睹千年雕版印刷

馨符臺灣媽祖大符特展一睹千年雕版印刷

嘉義新港奉天宮「馨符臺灣」媽祖大符特展13日開幕，民眾有機會不僅有機會目睹古代四大發明「雕版印刷」，更可以藉此認識全台各地媽祖廟及其神符。

金虎爺路跑登場　最大獎市值20萬股票

金虎爺路跑登場　最大獎市值20萬股票

韓國瑜新港奉天宮參拜　廟前路燈遭貼嘲諷文宣

韓國瑜新港奉天宮參拜　廟前路燈遭貼嘲諷文宣

新港奉天宮天上聖母聖駕抵台東

新港奉天宮天上聖母聖駕抵台東

名模走秀預告神衣將登巴黎羅浮宮

名模走秀預告神衣將登巴黎羅浮宮

關鍵字：

新港奉天宮馨護臺灣騎島平安

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

不能直接滴在眼球上！藥師授點眼藥水正確方式

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

富邦留不住　王建民可能轉投中信

宣布參選2020總統！　館長「穿藍襯衫拋震撼彈」

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

媽載兒遭貨車撞！男童「蛋蛋當場噴飛失蹤」

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

鍾明軒被罵垃圾「台灣真的病了」！

性侵70次！新北狼父校門口揉胸8年級女兒

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面