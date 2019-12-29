新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」　單車環島祈福活動400騎士伴騎

▲新港奉天宮「馨護臺灣 騎島平安」媽祖單車環島正式出發。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



新港奉天宮天上聖母聖駕「馨護臺灣 騎島平安」單車環島祈福活動，由超過四百多位來自全台各地的參賽者騎著此次奉天宮與捷安特單車公司所聯名特製的「四百年紀念單車」與新港奉天宮天上聖母登上為此次活動特別訂製的鳳尾鑾車一同啟程，開始為期八日的單車環島祈福之旅。

此次活動奉天宮將傳統宮廟交流活動結合運動休閒單車型態，讓台灣廟宇、媽祖文化透過車輪轉動，希望能夠藉由此次活動轉出宗教文化新思維。更打破紀錄將於2020年1月1日早上1於總統府和總統及全台民眾一同參加總統府升旗典禮。

此次活動，新港奉天宮的媽祖將陪同全台各地超過一百位的騎士一同賜福全臺22個縣市，接受全臺信眾的膜拜。也將在各縣市邀請縣市首長前往活動會場舉行「馨護臺灣 騎島平安」揭匾儀式，象徵一同為各地祈求平安順遂。此次活動是新港奉天宮天上聖母第一次發起單車全台環島活動， 2020年1月1日更將打破紀錄於總統府和總統及全台民眾一同參加總統府升旗典禮，沿途將分送媽祖平安符與紀念香火袋，讓新港媽的祝福傳播到全台各個角落。28日晚上駐駕大甲鎮瀾宮，奉天宮將會在大甲鎮瀾宮及活動過程中各個駐駕宮廟舉行有百年歷史「媽祖洗塵」儀式，與全台各地各宮廟做一場信仰儀式的文化交流。



奉天宮舉辦馨護臺灣騎島平安，是為慶祝媽祖蒞台400周年，以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島等離島地區，可說是台灣前所未有的創舉，更藉機和離島的媽祖廟作交流，祈求天佑台灣、遠離災害。



奉天宮董事長何達煌指出，這次活動橫跨全台，範圍廣闊，加上信徒們相當熱情的參與騎乘腳踏車；在活動舉辦之前，由以擲茭杯方式、取得媽祖的同意後，開始執行整個祈福活動，新港奉天宮將走出一條保留傳統精神、以及創新文化的風格的「媽祖路」。

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