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新港奉天宮「馨符媽祖大符」特展　一睹千年「雕版印刷」

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▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展，畫染方式不同。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義新港奉天宮「馨符臺灣」媽祖大符特展13日開幕，民眾有機會不僅有機會目睹古代四大發明「雕版印刷」，更可以藉此認識全台各地媽祖廟及其神符。

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展。（圖／記者翁伊森攝）

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▲▼ 新港奉天宮董事長何達煌(圖右)及收藏家李睿瑀。（圖／記者翁伊森攝）

早期的媽祖大符，其構圖表現方式為媽祖端坐於神帳或神龕中，而祂的部將則是繪於幕帳之外，能將平面的神符空間表現出內外立體的景象。有的更會搭配寺廟建築、龍柱或對聯，以凸顯其莊嚴及神聖性。

適逢新港奉天宮開臺媽祖駐臺四百年，廟方邀請在地收藏家李睿瑀籌備「馨符台灣」台灣媽祖大符特展，也由於媽祖信仰在台灣相當興盛，所以大符的數目也是最多的一尊神祇，藉由此次展覽，不只可認識全台各家媽祖廟，更能將具有千年歷史的「雕版印刷」技術傳承。

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 展出千年歷史雕板技術。（圖／記者翁伊森攝）

中國古代重要的四大發明雕版技術流傳千年，早期農業社會生活物質匱乏的年代，一般信徒是無法奉請神明分身回家供奉的，因此廟裡會雕刻神明符版透過米酒加墨汁拓印到黃紙上，蓋上寺廟大印後就成為具有神明力量的符紙，信眾再至廟中過爐後迎請神明回家中奉祀。

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展。（圖／記者翁伊森攝）

而隨著工商化社會來臨與相片的普及，傳統大符也就逐漸式微了，近年來隨著傳統文化的興盛，廟宇裡典藏的大符印版再次受到現代人的重視，並以其當成元素，而開發出許多現代化的文創商品。

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 新港馨符臺灣全台媽祖大符特展可見各地廟宇香符。（圖／記者翁伊森攝）

新港奉天宮董事長何達煌表示，雕版印刷在宋朝技術達到鼎峰，媽祖巧為宋朝時代的人，藉由媽祖大符特展讓這樣技術繼續發揚下去，奉天宮現有的版畫就有近十多塊，今年特聘請台灣國寶級版畫大師倪朝龍校長，為奉天宮開臺媽祖製作新的版畫，讓新舊版畫作一個歷史性的對話。
 

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