名模新港奉天宮走秀　預告媽祖神衣將登巴黎羅浮宮

▲新港奉天宮將繞境法國羅浮宮，先以名模走秀預告馬媽祖神衣將前進時尚殿堂羅浮宮。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新港奉天宮開臺媽駐臺四百週年「馨護台灣」慶祝活動結合，首位登上羅浮宮的時尚藝術設計師張暘，並奉請已故綜藝巨星豬哥亮捐贈新港媽神明衣渡海法國巴黎，30日將時尚遶境法國，並以「羅浮之夜，紅樓夢境」做為羅浮宮封館之夜，藉由新港媽祖的神明衣裳展現台灣刺繡的歷史傳承與當代演變，用高級訂製展現連結東西文明的台灣故事。

▲縣長翁章梁說明新港奉天宮媽祖佛衣織法。（圖／記者翁伊森攝）

奉天宮董事長何達煌指出，首位登上羅浮宮的時尚藝術設計師張暘，將帶著已故綜藝巨星豬哥亮捐贈新港媽神明衣渡海去到法國巴黎，並於30日時尚遶境「羅浮之夜，紅樓夢境」作為羅浮宮封館之夜，13日上午先由伊林名模於奉天宮時尚走秀，以新港媽祖的神明衣展現台灣刺繡的歷史傳承與當代演變，用高級訂製衣展現東西文明的台灣故事，「新港奉天宮」更將走上時尚國界，前往法國「巴黎羅浮宮」摩登遶境。

▲名模將佛衣元素穿上身於新港奉天宮正殿走秀。（圖／記者翁伊森攝）



「羅浮之夜」設計師張暘說，將與台灣各位藝術家和工坊匠人的共同合作，以無比謹慎崇敬的心，盡力籌畫一場高定時尚展演結合東方故宮文物與羅浮宮藏品，呈現以中華經典文學「紅樓夢」為文本的內在神性東方美學，希望透過自身源頭的東方文化賦予在地設計與製造的嶄新價值與意義。

▲新港奉天宮結合時尚設計用於媽祖佛衣更將前進法國。（圖／記者翁伊森攝）

「羅浮之夜，紅樓夢境」以東方美學遇見西方藝術殿堂為核心，邀請眾多台灣藝術家共同打造巴黎「仙那度」舞台，也受邀響應開臺媽祖繞境活動站台慶祝，讓媽祖的愛與慈悲灑播在臺灣和世界的每一吋土地上。

最潮得獎品牌「VAVAVOOM 」觀光時尚總監黃予涵，和時尚藝術設計師張暘共同策劃創意跨界融合東西文化的封館之夜，有幸能將象徵台灣刺繡傳承的「新港媽祖」神明衣與曾受邀參展羅浮宮卡魯賽爾廳的書畫家辜琪鈞手抄心經、法華經和新港奉天宮馨護台灣活動，富御琉金文創所設計的傳統黃金媽祖符令、天玉天輪及天御守的經典藝術，一起透過連結故宮與羅浮宮的時尚展演，在羅浮宮盛大遶境。