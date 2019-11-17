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新港奉天宮「金虎爺路跑」近萬人參賽　最大獎市值20萬股票

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▲▼ 新港金虎爺路跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 新港金虎爺路跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為慶祝虎爺將軍聖誕千秋，新港奉天宮在17日舉行「2019跑出金虎爺」全國路跑賽，「跑出金虎爺」今年已邁入第10年，是路跑愛好者每年都會關注的活動。今年報名人數近8,000人，只要報名參加除了贈送參賽者衣服、運動毛巾，還有虎爺後背包；報名12.5公里的選手，在抵達終點時也可獲得一面特製虎爺行李吊牌，各組前15名選手除了優勝獎金，也會贈送一座水晶獎座。

▲▼ 新港金虎爺路跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 新港金虎爺路跑，縣長翁章梁，奉天宮董事長何達煌鳴笛起跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

路跑活動由嘉大熱舞社學生來帶動熱身操，今年特別請千里眼、順風耳將軍、三太子、濟公大型神偶，帶領縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌、新港鄉長林茂盛、耕興公司總裁黃文亮、新港文教基金會董事長陳政鴻、議員林秀琴、葉孟龍、陳文忠等人為活動暖身試跑，並在6點共同鳴槍，12.5公里選手也準時開跑。

▲▼ 新港金虎爺路跑 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 新港金虎爺路跑 ，跑者紛紛暖身。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次賽程分成12.5公里及5公里，沿途行經板頭文化交趾藝術村、頂菜園鄉土館及田園等，適合全家大小一同參與，既可運動，又可欣賞不同的田園景色。今年報名選手除了可以拿到一張名產兌換卷，到指定店家免費兌換新港名產，另外還有附贈一張摸彩卷，大獎是由耕興公司特別贊助的耕興股票一張，市值近20萬元，二獎則是由常嘉有限公司特別贊助電動機車乙輛。

翁章梁表示，跑出金虎爺已成為全國路跑活動中重要的活動，透過路跑不僅可以讓身體健康，觀光跟經濟效益也是跟著提升。非常感謝這麼多贊助者提供獎金、獎品，希望今天的參賽者能跑出希望、跑出活力。

何達煌說，看到這麼多的參賽者，一大早就聚集在奉天宮前，心裡滿是感動。今年的獎品非常豐富，有電動機車、冰淇淋、冰咖啡、運動補給品等，讓路跑活動的選手不僅可以鍛練身體，還能品嚐當地美食更可以有機會拿到大獎。

為保護所有參賽者運動安全，此次的緊急醫療安全維護由台中大騰救護隊負責，特別在終點處設立一個指揮所，來監控整場活動狀況。活動路線上也有醫護人員所組成的緊急醫療小組，駐紮在5個醫護站，讓整場活動賽事多些保障。

奉天宮特別感謝耕興股份有限公司總裁黃文亮的大力贊助，以及常嘉有限公司、獅王工業股份有限公司、永信藥品工業股份有限公司、義格食品有限公司、小美冰團提供，正光製藥有限公司、飛茉莉蛋糕。

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