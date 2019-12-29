辯論會／蔡英文問如何重建「殘破不堪的誠信？」　韓國瑜：妳的跳票何其多

記者蔡文鈴／台北報導

2020總統大選辯論會29日登場。總統蔡英文批評國民黨總統候選人韓國瑜的「誠信」已經殘破不堪，未來要如何重建自己的誠信？，國民黨總統候選人韓國瑜反嗆，蔡英文的政見才是不斷再跳票，讓人不知該怎麼信任。

蔡英文表示，一個政治人物不可以信口開河，但韓國瑜從政見會到辯論會，聽到很多信口開何的說法，也常被批評改口、背棄成承諾，但是關於選總統，先是說「絕對做好市長，絕不會溜之大吉」，國民黨提名時卻說「被動參選」，初選開始的時候說「yes I do.」若未來不管是當市長、總統，「要如何你要如何重建你已經殘破不堪的誠信呢？」

韓國瑜回答，「說我信口開河，對不起，我不敢看，也不敢認為妳的格局太小，幫你寫稿的幕僚格局太小」，更批評蔡英文「跳票何其多啊！你對勞工心中最軟的跳票了嗎？，一個指頭指著我的時候，三個指頭指著妳自己。」

韓國瑜指蔡英文，妳說台灣不缺電，妳跳票了嗎？妳對工商企業、全國人民講謙卑謙卑再謙卑，你有謙卑嗎，我們看到反滲透法，你有謙卑嗎？我們看到的是獨裁獨裁再獨裁。」

韓國瑜也呼籲台灣人民，如果覺得蔡英文執政很幸福，「拜託要一定要投蔡英文，不投沒天理」，但如果覺得過去四年不快樂，改投韓國瑜，因為蔡英文跳票記錄太多，「我都覺得不知道該信任還是不該信任你的格局，妳的用人我是完全不信任，派系綁架余天認證妳還是一個字不說，請大家看清楚。」

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）