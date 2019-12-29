手語兄弟告狀「鄭朝方俐落溝通嚇壞眾人」　淡定：關心弱勢溝通是基本

記者陳凱力／新竹報導

近日在網路流傳一則新竹縣立委候選人鄭朝方與聾啞人士比畫流暢手語的影片，影片中你來我往，溝通零距離，影片一出不止網友吃驚，連他的家人都意外「你什麼時候會手語？」，沒想到鄭朝方只淡淡地說「想要關心弱勢的區塊，能溝通能傾聽，是基本的技能！」

▲鄭朝方會手語，讓弱勢的聾啞人士覺得非常溫暖。（圖／民眾提供）

鄭朝方的二哥說，從來不知道他會手語，有一次有一位聾啞人士到家中尋求協助，大家手忙腳亂還是不知道對方的意思，結果朝方從外面回來，馬上接手溝通，他當場被弟弟熟捻手語嚇到，問他「哪學來的手語溝通」，沒想到鄭朝方只淡淡的一句話「想要關心弱勢的區塊，能溝通能傾聽，是基本的技能！」就讓他佩服的五體投地。

鄭朝方說，自己在新竹中學的時候就開始參加手語社學習手語，那天那個造勢場上他一一與民眾握手感謝，結果在場的一對兄弟手一舉起雙手比劃，他就立刻明白對方用手語溝通，然後立刻以手語回應兩兄弟。

溝通中哥哥向鄭朝方抱怨「一旁的弟弟經常欺負自己」，沒想到鄭朝方沒當和事佬，反而向哥哥比劃「那你應該勇敢做自己，要學會反抗他」，也讓兩兄弟完全笑開，並表示「很希望有一位能傾聽他們需求的政治人物，鄭朝方的俐落手語，讓他們非常感動」。

記者問鄭朝方「手語難不難學」，他也笑回「有心就不難」，他說，手語可分兩種，比型與比意，兩種手勢並不相同，而且手語也像口語一樣有分地區，每個地區的比法不太相同，如果真的要為弱勢發聲，不能只仰賴第三方翻譯代轉，「溝通與傾聽，是基本技能！」

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