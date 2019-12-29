警方打假「辦藍不辦綠」？　刑事局秀數據：允公依法處理

▲日前郭台銘怒指網友惡意造謠母親過世，特赴刑事警察局提告。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

針對近來有媒體報導質疑警方處理假訊息有「打假訊息遭質疑兩套標準」內容，刑事局29日正式發佈訊息澄清，表示從信義區地震路裂、行政院長蘇貞昌喪禮丟筆事件、還有郭台銘遭網友惡意攻擊「母親過世」，警方不分藍綠均一視同仁依法展開調查，並函送查處相關涉案人；刑事局強調警方執法並未偏頗、也並非為特定政黨服務。

刑事局今天發佈澄清聲明表示：警察機關受處理網路假訊息案件不分黨派、對象，只要行政機關、民眾或候選人發現「惡、假、害」爭議訊息而向警方告發，警察機關均會依規定受理。

但警察機關並無案件偵結權，而必須依法調查、然後將結果移送管轄地檢署、法院後續偵審。刑事局指出，29日有某媒體報導「民眾批評政府，可能警察就上門，但不少黑韓、黑柯或黑郭訊息，卻未見警調積極查辦，是否連查假消息都兩套標準」，報導內容與事實有出入。

刑事局偵察科秀出受理案件紀錄顯示：警方受理包含國民黨提告民眾於臉書上傳影片影響名譽，經調查移送北檢1人；受理郭台銘先生母親過世網路假訊息，經調查亦已移送北檢3人，警方過程均依法律程序偵辦，絕無選擇性辦案。

警方查緝假消息、打及不法絕對不分黨派，目的謹是全力維護選舉之公平性，也呼籲民眾不要製造假訊息造成社會對立及不安，接獲相關網路訊息更要仔細查證不隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者。

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