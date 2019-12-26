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當街遭轟4槍命危...黑道大哥倒血泊哀號：怎麼沒人救我！「超兇悍過往」曝光

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記者張君豪、黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市文山區木新路二段一處民宅前26日下午驚傳槍擊案！一名男性傷者遭槍手連開4槍，中彈後倒地直呼，「怎麼沒人救我」，友人到場後將他送醫急救。警消人員接獲通報後到場處理，傷者身分也隨之曝光！

▲▼ 北市文山區木柵路槍擊案 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼台北市文山區木新路發生槍擊案，尹姓黑幫大哥級人物命危。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方26日下午1時51分接獲民眾通報，木新路一處民宅前，有人中槍受傷，隨即派員趕赴現場處理，在事發地點發現大灘血跡、彈頭一枚及彈殼4枚，初步研判這起槍擊案起因為債務糾紛，身材瘦高的槍手持90手槍行兇後，先是跑到對面巷子，接著沿河堤外側倉皇逃逸。

▲▼ 北市文山區木柵路槍擊案 。（圖／記者黃彥傑攝）

根據警方初步調查，傷者是新店「威名在外」的超兇悍十五分幫49歲尹姓大哥級人物。據了解，尹男綽號為「阿炮」，為1998年錢櫃KTV槍擊案、1999年洗劫禾豐集團運鈔車，搶走500萬元的主謀，他身中4槍後倒地不起，嘴裡更直呼，「怎麼沒人救我」！一名男性友人趕到現場後將他送醫，尹男目前正在醫院急救當中。

據悉，「阿炮」現為新店景美15分幫幫主，現年47歲的他，人生中有24年都在牢裡度過，2年前才剛服完18年徒刑，但他依恃黑道身分，流連雙北市天九牌賭場，他沉溺於豪賭的快感之中，在外積欠龐大賭債。

事發當時阿炮到木新路一帶訪友談事情，由於江湖地位高，他身旁都有小弟隨行保鑣，未料，卻在準備上車離開時，遭槍手鎖定開槍，事發後開車將他送醫的男性友人則是小弟。

警方研判，槍手可能是受他人委託，才會連開4槍都打中阿炮的雙腿，警告意味相當濃厚，目前已查扣阿炮乘坐的阿爾法高檔保母車，進行採驗，至於詳細事件發生原因、經過及槍手行蹤、身分，仍有待進一步調查釐清。

▲▼ 北市文山區木柵路槍擊案 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲槍手犯案後沿河堤逃跑。（圖／記者黃彥傑攝）

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