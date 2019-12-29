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與人夫「交纏穿刺」2回合！她「道德感作祟」提分手被揍...崩潰賠30萬求緩刑

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲與人夫搞婚外情，小三挨告遭判刑3月還得賠30萬，她上訴求緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名徐姓人夫與一名林姓女子發生婚外情，2016年7月4日至16日晚間更到摩鐵開房間激戰2次。正宮得知2人奸情後，氣炸告上法院，怒控林女妨害家庭，並求償精神撫慰金200萬元！法院審理後，判林女有期徒刑3月，緩刑2年確定，另應賠償正宮30萬元。

判決指出，徐姓人夫與林女先前曾在苗栗一間醫院任職，2人意外發展出婚外情，還相偕前往摩鐵激情交疊2次。事件曝光後，林女坦承犯行，但強調她曾因道德感作祟向徐男提出分手，孰料，卻因此遭施暴，導致她身心大受打擊，罹患了創傷後壓力症候群，需長時間休養，且徐男糾纏不休，2人才會分不了手。

但一審法官查出，林女在事發1年多後，還傳訊息給徐男「你鬍子長出來」、「刺刺」、「但我喜歡」、「像貓舌」、「我們交纏拉扯穿刺擁抱廝磨」秒打臉，且林女沒有向徐妻道歉，依相姦罪判林女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

另外，正宮認為都是因為林女，丈夫才會遭醫院開除，造成家中經濟困難，她得獨自負擔家計，還不時得向他人借貸，且丈夫再1年10個月就可以申請勞保老年給付，因遭到開除無法按時請領，向林女求償156萬6千元，以及200萬元精神損失；法院審理後認為，徐男是因為對林女犯下妨害自由、傷害、恐嚇等罪，才會遭到免職，另考量雙方經濟狀況，判林女須賠償正宮30萬元。

針對刑事部分，林女上訴主張，她曾多次向徐男提出分手，但都遭到對方恐嚇、施暴，導致她目前仍須前往精神科就診，她有意與正宮達成和解，但對方請求的金額實在太高，且她已經賠償民事的30萬元及利息，已悔悟反省，犯後態度良好，請求法院給予緩刑。

最後法官勘驗各項事證後，將林女的上訴駁回，但給予她緩刑2年，期間付保護管束，並向指定政府機關、機構、行政法人、社區，或其他符合公益目的的機構與團體提供100小時的義務勞務，全案確定。

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