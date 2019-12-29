拒絕讓95歲母治療！男急診室猛刺女醫生「頸椎骨斷掉」慘死...網氣炸：死刑

▲北京一名女醫生被病患家屬殺死。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

北京朝陽區民航總醫院一名女醫生24日正在值班時，一名病患家屬前來討論病情，接下來卻持刀砍向她的頸部，之後於25日不幸身亡。事發至今病患家屬都沒有表現出任何愧疚或道歉。事件爆發後引起大陸網友極大不滿，紛紛要求死刑。

根據《央視》報導，一名95歲女子4日因腦梗塞後遺症入院，胃口不好、意識不清，由急診科副主任醫師楊文接診，但家屬簽字拒絕一切檢查，只要求打點滴，但是點滴後病情沒有改善好轉。

楊醫生一直說服家屬讓患者接受檢查，但卻遭到多次拒絕。在交代病情時，家屬無法接受疾病，不接受死亡的可能性，每天都會因為因為一點點的病情變化，和懷疑醫生用藥而吵鬧、辱罵、威脅。

犯罪嫌疑人24日早上六時許找到正在值班的楊文醫生，雙方交流了幾分鐘後，他就持刀子猛刺楊文醫生的脖子。據了解，楊文被砍斷了右側頸全部肌肉，以及食管、氣管、頸內靜脈、頸總動脈，和通往身體的神經，連頸椎骨都斷了。

▲許多楊文的親友、以前的病患送花致意。（圖／翻攝自央視）

經過專家察看病歷發現，楊文醫生和同事的治療，過程符合規定，方案合理，患者的情況比入院前有好轉，且病歷中曾經多次記載家屬多次拒絕檢查和治療，造成診斷治療過程很困難。

目擊醫生表示，楊文醫生是很好的大夫，所有的病患都對她絕對好評，她人很溫和，也不喜歡跟人吵架。有一名醫師透露，「這件事讓我動搖了當醫師的心」。

在事件發生後，病患家屬沒有任何道歉的話，甚至在旁邊玩手機，更曾騷擾楊文70多歲的母親。但是醫務人員仍然盡心盡力地為兇手母親治療，就在醫生準備再請專家進一步治療的時候，患者家屬自行簽字離開了醫院。

民航總醫院12月27日下午舉行了楊文醫師追思會，600多人出席，昔日的同事唏噓不已，許多人控制不住情緒，掩面哭泣走出來。北京市人民檢察院第三分院經依法審查，28日以涉嫌故意殺人罪批准逮捕孫姓嫌犯。事件登上微博熱搜「#患者家屬沒有任何愧疚」，更有氣憤的大陸網友要求判他死刑。