肛門塞進「18cm玻璃瓶」夾著衝醫院！醫生驚呆問原因…已婚男：屁屁癢癢

▲已婚男屁屁癢，塞18公分玻璃瓶進肛門。（圖／翻攝自南方都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

一個玻璃瓶從肛門，硬生生的塞進直腸，直接頂在下腹中部，這張X光片瞬間讓醫生全傻眼了。廣東省東莞市中西醫結合醫院肛腸科日前就接診了這樣一例特殊病例，醫護人員從一名男子的直腸內取出了一個18公分長的超大玻璃瓶。

據《南都都市報》報導，「患者的腹部可明顯摸到堅硬異物，在直腸距肛門約5公分處就可觸及異物底部。」東莞市中西醫結合醫院主任醫師林軍表示，當時接診患者後，經過了診查，便建議急診手術將異物取出。

在征得患者同意後，醫生為患者行「直腸異物取出術」。整個手術過程順利，最終，醫護人員將一個長約18公分、直徑5公分的超大玻璃瓶從患者直腸中成功取出。

▲醫生取出的異物。（圖／翻攝自南方都市報）

為什麼該男子會有這種奇異的舉動？醫生與患者溝通後了解到，「患者自稱因肛門瘙癢，用玻璃瓶撓癢癢，結果不慎將整個瓶子推入了直腸，馬上感到異常難受，急忙緊急到醫院就診。」

林軍提醒，肛門瘙癢症為肛腸科常見病症，多見於中年人，部分為全身性皮膚瘙癢病的局部症狀，則多見於老年人，「嗜食辛辣食品可引起肛門瘙癢，衛生習慣不良、不及時清洗肛門、隔褲抓癢摩擦等，都可使瘙癢加劇，此外，著裝不良、穿著窄小的衣褲，或穿質地不適的內褲使臀部汗液不易散發及摩擦也可誘發肛門瘙癢。」

他建議，如出現肛門瘙癢，經清洗後，仍不能緩解的，應及時到正規醫療機構就診，以便於對症處理，「自行處理易損傷肛門皮膚導致皮膚軟組織感染，如使用器械或物品還易導致直腸異物存留，更有甚者可危及生命。」

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