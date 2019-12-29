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飛越樓梯的障礙！國外YouTuber打造「3軸飛行掃地機器人」

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▲▼國外YouTuber打造「3軸飛行掃地機器人」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Sripol）'

▲國外YouTuber改造自家機器人，讓它能「飛」過樓梯與門檻的障礙。（圖／翻攝自YouTube／Peter Sripol）

 記者王曉敏／綜合報導

現今已有部分掃地機器人可以導航及建構地圖來自行規劃清潔路線，並可透過全方位視野影象來判斷哪些區域尚未清潔，相當方便，但仍有其劣勢，包括不能爬上樓梯或跨過門檻等，不過日前有名國外YouTuber改造自家機器人，讓它能「飛」過這些障礙。

實作型科技YouTuber兼工程師Peter Sripol的頻道上有許多其自行製作的「飛行器」，日前他突發奇想，將「無人機」元素納入「掃地機器人」，期待能克服爬樓梯的問題。他先從亞馬遜購入一台全新的掃地機器人，並花費了超過200美元購入無人機常用的風扇、晶片及搖桿等，較原本的掃地機器人價格還貴3倍。

▲▼國外YouTuber打造「3軸飛行掃地機器人」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Sripol）

▲經過多次試驗後終於打造出「3軸飛行掃地機器人」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Sripol）

隨然經過不斷的測試後，一台便宜且普通的掃地機器人終於成功地被打造為一款「3軸飛行掃地機器人」，但某些程度來說其實也失敗了。

看到飛行的掃地機器人令人印象深刻，不過這款自行改造的飛行掃地機器人的效率卻不高。風扇使掃地機器人原本的360度打掃範圍被限制，且風扇的程式也會影響掃地機器人的自動化。此外，該飛行掃地機器人要飛越樓梯仍需使用搖桿手動操作，起飛更會使原本地面上的灰塵紛飛，實用性並不高。

▲▼國外YouTuber打造「3軸飛行掃地機器人」。（圖／翻攝自YouTube／Peter Sripol）

▲可透過搖桿操控其飛越樓梯（圖／翻攝自YouTube／Peter Sripol）

雖然結果並不算成功，但此番「突發奇想」也賦予掃地機器人全新的想像空間，也許接下來廠商可以試著讓掃地機器人能突破樓梯與門檻的障礙，未來將有更成熟、完備的產品推出也說不定。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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