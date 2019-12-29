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追曙光戰機！　小墾丁渡假村推戀愛巴士　只要3999元

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▲墾丁追曙光戰機，屏東小墾丁渡假村推戀愛巴士…只要3999元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲墾丁追曙光戰機，屏東小墾丁渡假村推戀愛巴士3999元 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

軍事迷暴動了！今年首度有5架戰機，陪上萬民眾追2020年第一道曙光，戰鬥機將從太平洋上的曙光發生點衝向陸地，以低空飛行方式掠過墾丁龍磐公園。小墾丁渡假村總經理張福生表示，今年特地推出戀愛巴士，推出住宿2019年12月31日送2020年1月1日住宿免費、兩人成行且二泊二食，只要3999元。

▲墾丁追曙光戰機，屏東小墾丁渡假村推戀愛巴士…只要3999元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼墾丁戰機迎曙光。

▲墾丁追曙光戰機，屏東小墾丁渡假村推戀愛巴士…只要3999元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

張福生指出，今年迎曙光預計出現好天氣，且5架戰機直奔陸地而來，與其他縣市僅從觀眾面前橫向劃過或上空飛過不同，更具備震撼效果，現場民眾將感受萬道曙光烘托戰機英姿，恍如置身電影拍攝現場，因此，戰鬥機衝場墾丁龍磐影片一曝光，就引起軍事粉絲轟傳。

▲墾丁追曙光戰機，屏東小墾丁渡假村推戀愛巴士…只要3999元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼小墾丁渡假村戀愛巴士。

▲墾丁追曙光戰機，屏東小墾丁渡假村推戀愛巴士…只要3999元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為服務追曙光戰機的民眾，可與另一半浪漫輕鬆迎曙光，小墾丁渡假村特地推出戀愛巴士，預計清晨5點自小墾丁渡假村出發，輕鬆抵達墾丁龍磐公園，享受住宿送免費接駁的服務。

張福生說，今年迎曙光定位為「屏安曙光」，被譽為是環太平洋的第一道曙光，可飽覽萬道金光從台灣海峽、巴士海峽與太平洋壯麗升起，以及5架IDF戰鬥機從萬道磅薄日光中飛奔而來，恍如龍騰於海，象徵喜氣與鴻運，盼為觀賞曙光民眾，帶來平安與好運。

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