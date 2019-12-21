國防部證實與美方簽署F-16V發價書　2023年起陸續交機

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



記者林銘翰／新北報導

行政院日前編列2472億3883萬元特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機，立法院於今年11月22日三讀通過「中央政府新式戰機採購特別預算案」，其中僅減列1000萬元、科目字調書。國防部21日證實，F-16V重大軍購案，已經依照計畫的節點，與美方完成簽署發價書（LOA）。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁公司與漢翔公司，共同在台中將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

立法院會於今年10月29日三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算編列。隨後行政院會於10月31日通過特別預算案，2020年至2026年共編新台幣2472億3883萬元，並送請立法院審議。

立法院財政委員會與外交及國防委員會11月13日舉行聯席會議，就「新式戰機採購特別預算」進行審查，最終經初審通過僅減列1000萬元、科目自調，並於11月22日院會三讀通過。

國防部21日證實，為因應敵情威脅及整體防衛需求，台灣向美國採購新式戰機等重大軍購案，已經依照計畫的節點，與美方完成簽署發價書（LOA）。國防部表示，軍售顯示美方對台灣國防安全的高度重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及亞太區域的和平、穩定。

按照交機期程，我方將於2023年至2026年獲得66架F16V戰機，其中將於2023年先交兩架進行測試，分別為單座、雙座各一架，2024年起每年分批回國，預計2026年66架可以全部交機完成。

國防部長嚴德發日前也證實，本次採購之66架分為單座56架、雙座10架，共需107名飛行員，人力需求是按照座艙比分配，會從既有的第四、第五聯隊抽調成熟飛行人力，將從2022年至2025年陸續抽掉，2026年回全部歸隊。空軍自明年起在官校正期生和飛常班隊招募都會增加員額，藉此補充給第四、第五聯隊，相關規劃都已經完成。

此外，漢翔公司在17日也已經與洛克希德馬丁公司簽署「策略聯盟合作協議書」，未來台灣將成為F-16戰機的亞太維修中心，漢翔與洛馬之間的合作關係變得更加緊密。

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