台大醫力推「以核養綠」　王明鉅自爆：我一點也不愛核能

▲前台大醫院副院長王明鉅獲得中華民國核能學會頒發特殊貢獻獎。（圖／記者洪巧藍攝）

文／台大醫學院教授、前台大醫院副院長王明鉅

我不愛核能，我愛台灣。

三個星期以前，我收到了中華民國核能學會的來信。這群核能的專家們，要在今天的年度大會中，頒給我一個特殊貢獻獎。還希望我在大會中發表一場演講。

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能獲得這麼專業的學術團體的肯定與殊榮，我實在不敢當。

我是真的不敢當。因為我的知識領域中，最薄弱的一塊就是物理，更別說什麼核能了。

我不知道他們為什麼頒給我這個獎。我猜想也許是因為我很認真地為台灣的核能發電寫了許多文章，也許是因為我上了許多次媒體來為核能發聲，也許是因為我也很認真地為「以核養綠」的公民投票，為「核四啟封商轉」的公民投票，努力去拉連署。

其實我要小小的爆個料。在知識上我不了解核能，在情感上我一點也不愛核能。核能的專家們，甚至反核的先進們，如果認為我是什麼「核能幫利益團體」，你們全都搞錯了。

我不愛核能，我愛台灣。

我以前只是一個小小的麻醉科醫師。

然後踏入處理醫療糾紛的領域，我開始理解病人安全，理解醫療品質，理解全面性的醫院管理才是作好病人安全，減少病人傷害與提昇醫療品質最重要的事。

然後到了台大竹東分院，在那個夙夜匪懈全力奉獻的二年，我才真正理解了台灣現在與未來的健康、醫療與長照的問題與危機，也才真正有機會思考與建構我認為的可能解決方案。

所以我到處去演講，演講了三百多次。然後我寫了那本「翻轉醫療」。

台灣的醫療制度，當然沒有翻轉。不但沒有翻轉，甚至還全都是原地打轉，甚至還走向更糟糕的方向愈走愈偏。對台灣全民來說的健康醫療危機，已經愈來愈嚴重。





▲韓國瑜國政顧問團醫療長照組召集人王明鉅，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

因緣際會地，我很榮幸地參與了「以核養綠」的公民連署活動。我相信當初清華大學的李敏教授來找我的時候，應該從來沒想過，我這個醫生與他會一直走一起走到今天。

我為了推動「以核養綠」公投，寫了幾十萬字的臉書文章。本來我以為去年公投之後終於可以休工。

沒想到號稱民主進步也喊了公投喊了一輩子的政客們，心裡想的根本不是要公投與人民作主。他們要的是自己作主。

他們要的是自己作主之後，才能繼續吃香喝辣分配資源。

我這才理解，他們並不恨核能，但他們更愛自己，他們更愛自己手中的權力與「資源」。

反核只不過是他們掩飾自己野心與私欲的遮羞布。

我不愛核能。但我知道核能發電能為台灣提供穩定的能源，能為台灣省下幾兆的金錢，能為台灣減少大量的空氣污染，能為台灣盡到身為世界公民一起減碳的重大責任。

核能發電，為台灣省下來的2兆元，可以讓台灣更有機會度過未來30年的又老又窮的高齡少子危機。

核能發電，能為台灣365天24小時不間斷的電力，讓經濟更能向前走。

核能發電，能在發電之後，不會把大量的二氧化碳與PM2.5這些空氣污染物留在你我的身體裡面，傷害我們。留在這個地球上，傷害這個地球上的其他生物與人類。

從翻轉醫療，到以核養綠。我不後悔。

我不愛核能。我愛台灣。我愛地球。