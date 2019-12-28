10萬字挺以核養綠！核能協會頒特殊貢獻獎　王明鉅自爆不愛核能：我愛台灣

▲王明鉅挺以核養綠。（圖／記者許展溢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我不愛核能，我愛台灣。」台大醫院前副院長王明鉅日前在臉書發文，說他收到中國民國核能學會來信，他將收到一個特殊貢獻獎，對方還希望他在大會中發表一場眼講，「能獲得這麼專業的學術團體的肯定與殊榮，我實在不敢當」，因為他認為自己的知識領域中，最薄弱的一塊就是物理，更別提核能。

王明鉅說他不知道為什麼會被頒這個獎，猜想也許是因為他很認真地為台灣的核能發電寫了許多文章，或上了許多次媒體來為核能發聲，「也許是因為我也很認真地為「以核養綠」的公民投票，為『核四啟封商轉』的公民投票，努力去拉連署。」

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接著王明鉅自己爆料，在知識上他不了解核能，情感上更不愛核能，「核能的專家們，甚至反核的先進們，如果認為我是什麼『核能幫利益團體』，你們全都搞錯了。我不愛核能，我愛台灣。」

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▲▼前台大醫院副院長王明鉅。（圖／翻攝王明鉅臉書）

他說自己因緣際會參與了「以核養綠」的公民連署活動，「我相信當初清華大學的李敏教授來找我的時候，應該從來沒想過，我這個醫生與他會一直走一起走到今天。」為了推動這個公投，王明鉅寫了幾10萬字的臉書文章，本來以為去年公投之後，終於可以休工，「沒想到號稱民主進步也喊了公投喊了一輩子的政客們，心裡想的根本不是要公投與人民作主。他們要的是自己作主」，因為作主後，才能繼續吃香喝辣分配資源。

王明鉅表示，他這才理解，「他們並不恨核能，但他們更愛自己，他們更愛自己手中的權力與『資源』。」而反核只不過是這些人掩飾自己野心與私欲的遮羞布。他直呼不愛核能，「但我知道核能發電能為台灣提供穩定的能源，能為台灣省下幾兆的金錢，能為台灣減少大量的空氣污染，能為台灣盡到身為世界公民一起減碳的重大責任。」

▲台大醫院前副院長王明鉅先前曾到以核養綠連署攤位參與活動。（圖／翻攝王明鉅臉書）

接著他細數「核能發電，為台灣省下來的2兆元，可以讓台灣更有機會度過未來30年的又老又窮的高齡少子危機」；「核能發電，能為台灣365天24小時不間斷的電力，讓經濟更能向前走」；「核能發電，能在發電之後，不會把大量的二氧化碳與PM2.5這些空氣汙染物留在你我的身體裡面，傷害我們。留在這個地球上，傷害這個地球上的其他生物與人類。」最後強調「從翻轉醫療，到以核養綠。我不後悔。」「我不愛核能。我愛台灣。我愛地球。」

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