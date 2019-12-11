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生態、氣候加速衝擊人類！環團批各政黨缺乏推動能源轉型決心

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▲▼ 綠色公民行動聯盟協會舉行「生態與氣候已進入緊急狀態，各政黨準備好了嗎？」記者會。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

▲環團舉行「生態與氣候已進入緊急狀態，各政黨準備好了嗎？」記者會。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

記者許展溢／台北報導

綠色公民行動聯盟協會今（11日）舉行記者會直指，此時正值COP25氣候高峰會在西班牙舉行之際，聯合國秘書長古特瑞斯強調氣候災難正在加速衝擊人類，各國必須落實汙染者付費等目標，才能阻擋人類面臨的生存危機，但各政黨缺乏在能源發展上應建構的宏觀視野，籲快點拿出推動能源轉型與減碳的決心。

環團認為，台灣在能源轉型的長期規劃，在各政黨政見中都缺席了。綠色公民行動聯盟研究員吳澄澄指出，目前台灣能源配比目標規劃停留在2025年，以達到「廢除核能、再生能源至少20%、燃煤27%、天然氣50%」。但要能真正擺脫對燃的依賴，必須將更長期減煤與綠能發展路徑一併規劃，才能盡早制定配套措施與設定執行時程，如智慧電網佈建、再生能源高佔比所需的調度機制等。

請繼續往下閱讀...

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，2015年通過的溫室氣體減量與管理法中，也有政府應該「依二氧化碳當量，推動進口化石燃料之稅費機制」的政策原則，並要求落實政府收多少就用到社會多少的稅收中立原則，把所收得的經費，用來因應氣候變遷及促進社會公益。但至今卻未見制訂相關機制。因此，要求各政黨應承諾推動「能源稅或碳稅」，按照汙染者付費精神，以排碳量來課以排碳者責任，以因應氣候變遷。

▲▼ 綠色公民行動聯盟協會舉行「生態與氣候已進入緊急狀態，各政黨準備好了嗎？」記者會。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

▲主婦聯盟基金會台中分會執委石毓菁希望，營建署對台中工業用地核發，必須考量台中減煤規劃與環境容受度。（圖／綠色公民行動聯盟協會提供）

再生能源推動聯盟理事長高茹萍分析，按照台灣離岸風力2025年後增長，及10年後光電費率大幅下滑，家用電費逐年調升的黃金交叉影響下，應可大幅提高屋頂型家戶太陽光電裝置意願。主婦聯盟基金會吳心萍主任強調，在再生能源的大型專案上，應有公民參與機制，可以參考丹麥等國，規定再生能源專案中有20%由公民持有，避免因企業寡占，反而讓再生能源跟居民、文化、生態等造成矛盾。

另外，德國看守組織公布各國氣候變遷績效指標CCPI，台灣名列倒數第三，環團認為，雖然此評比使用2年前的表現作為指標依據，但是這並非是台灣表現不佳的藉口，世界趨勢是2050百分百再生能源，未來的執政者必須以此為目標設定更積極的減碳期程與具體措施。

台灣環境保護聯盟理事長劉志堅呼籲，為求台灣在2050年達到零排碳，政府應推動碳稅或能源稅、去除對化石能源補貼、改變產業結構、調整機動車輛由油轉電、要求建築/電氣用品能耗標準等政策與計畫。環團最後也提，已致函19個政黨有提名不分區的政黨，要他們回應能源政策主張，因氣候與能源政策勢必成為各國政治議題之主軸之一，台灣各政黨不可迴避的必須提出政黨的能源發展主軸與立場。

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