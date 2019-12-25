遭爆「棄養公公+劈腿兄弟」！《炮仔聲》惡女蔡韻如怒告誹謗　結果出爐大勝

▲陳曉菁被周刊於2016年間，報導她劈腿、當小三被扶正，讓她氣得提告求償1000萬 。（圖／三立提供／翻攝自Facebook／陳小菁）

記者陳韻如／台北報導

本土劇演員陳曉菁日前被周刊報導，她分完家產後棄養73歲的公公，公公的鐘姓友人更爆料，陳曉菁劈腿公公林家2、3兒子，當時3兒子還是已婚身分，她當5年小三扶正，讓她氣得對周刊、報導記者及鐘男提告，並要求周刊登報道歉及求償1千萬。法院25日審結，刑事部分，報導記者及鐘男被判拘役50日，而民事部分，2人則應連帶賠償陳曉菁25萬元，並登報道歉。

有著「戲說一姐」稱號的陳曉菁，近日因飾演《炮仔聲》惡女角色「蔡韻如」，讓知名度大開，但她卻被周刊報導，「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「陳曉菁被控棄養公公」等。

陳曉菁見狀氣得提告，並求償1千萬元，而其委任律師主張，陳曉菁與媒體公司和解，卻沒有跟報導記者及鐘男簽和解書，就是為了要追溯2人的責任，至於周刊以刊登「形象廣告」補償陳曉菁，與要求鐘男和記者刊登的「道歉啟事」並不衝突；律師表示，陳曉菁在刑事審理時，只要他們認罪就願意和解，但2人直到2審仍堅不認罪，現在更不可能與他們和解。

對此，鐘男則喊冤，他所爆料的內容全都是從陳曉菁公公那聽來，但他卻沒辦法在法庭上提出證據，且他經濟狀況並不好，連先前刑事的罰金都是跟親戚借來的，1000萬的求償實在無法負擔，他原本也不想揭露這種醜事，只是剛好記者找上他，才會受訪。

陳曉菁委任律師表示，陳曉菁身為藝人，最在意的就是名譽，本次訴訟就是要鐘男及記者，為不實報導刊登道歉啟事，1000萬元只是「象徵性」的求償，將尊重法院判決。

如今，法院審結，刑事部分判處報導的記者及爆料的鐘男拘役50天，得易科罰金5萬元；民事部分，則是判2人應連帶賠償陳曉菁25萬元，並須在四大道刊登道歉啟示1天。全案可上訴。

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