全國2247位法律人連署　法官協會籲陳師孟：自律自重

▲監察委員陳師孟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

監察委員陳師孟要約詢判前總統馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，此消息一出也引發各界議論。而中華民國法官協會日前發起全國性連署，抵制侵害司法審判的作為，支持法官拒絕接受約詢。至28日受理截止，合計超過8成的法官參與連署，法官協會也呼籲陳師孟「謹言慎行、自律自重」。

法官協會為捍衛審判獨立，發起連署活動，日前發聲明指出，陳師孟有義務說明約詢法官的目的、調查範圍；若陳師孟不能說明，也無法消除大眾對政治力不當干預司法的疑慮，則建請審慎思考立即停止約詢法官。

而截至27日止，各地合計超過8成法官參與連署，共1689位，另外還有檢察官495位、律師50位、法律學者4位，總計2247位法律人加入連署行列。法官協會表示，身處21世紀的臺灣，具有國際社會所肯定的高度進步價值，獨立、不受外力干預的司法審判，乃守護臺灣民主法治成果的最後防線。

法官協會指出國家事件殷鑑不遠，今日或許陳師孟說了算，明日又該由誰說了算？協會批評，陳師孟無視於監察委員身分乃國家名器，忽略臺灣司法與社會大眾共同努力前進的現狀，恣意公開污衊毀棄司法獨立價值。

協會呼籲「陳師孟先生應謹言慎行、自律自重」，短短一週內自全國各地集結而成的2,247個簽名，顯見不只來自於各審級法官，更來自於檢、辯、學各界，希望能共同捍衛審判獨立，維護不受干擾的司法審判空間。

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