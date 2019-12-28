馬英九Q版貼圖來了！「死亡之握」、「鹿茸」等24種搞怪自嘲梗

▲馬英九貼圖。（圖／馬英九基金會提供，下同）

記者張乃文／台北報導

前總統馬英九化身Q版「馬大九」推出貼圖了！馬英九28日公布LINE貼圖，除了實用系列的祝福語，更有「鹿茸」、「太太永遠是對的」、「奇怪ㄟ你」、「我怎麼嫁給這種人？」等馬英九與夫人周美青過去引發討論的對話金句。馬英九事先並不曉得貼圖的計畫，成品出爐後還笑說以後要拿馬大九貼圖傳給周美青。

馬英九29日公布新貼圖開賣，一系列共有24張，除了有新年快樂、生日快樂等實用祝福語，還有馬英九與周美青過去引發熱議的對話，包括在2008年的雙十國宴上，大吃紅豆餅卻被記者拍到周美青皺眉看他的一幕，貼圖也附上「我怎麼嫁給這種人」的對話，大玩自嘲哽。另外還有「鹿茸」、「打瞌睡」等主題，及過去馬英九把周美青「晾」在後面，讓周美青大喊「奇怪ㄟ你」也在貼圖中出現。

不同於其他政治人物的貼圖多用照片製作，執行長蕭旭岑說，馬大九貼圖採漫畫形式，由「台灣鯛民」廖彥朋設計創作，廖彥朋也表示，他個人最偏好的是跟美青姐有關的幾張貼圖，雖然周美青從頭到尾都沒有露臉，但相信大家在使用貼圖時，腦海中就會浮現她「斥責」馬前總統的畫面。

馬英九基金會執行長蕭旭岑解釋，貼圖裡面有許多「大不敬」內容，但馬英九非常能夠自嘲，從卸任時及今年初拍的兩部短片中，就可看出他搞笑的功力。他提到，而且馬英九事先並不知道同仁們在搞什麼鬼，看到成品後也覺得有趣，還說以後要拿馬大九貼圖傳給周美青。蕭旭岑說，馬英九已經卸任，很高興自己的分身馬大九能成為貼圖繼續為民眾服務，無論是喜歡或是不喜歡他的人，馬大九貼圖都很實用。