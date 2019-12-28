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印太戰略加大對華遏制力度　國防授權法影響美中緊張關係

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▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美國《國防授權法案》牽動著美中的緊張關係。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普20日簽署2020財政年度國防授權法案，最值得注意的應該是軍餉增長3.1%和成立太空軍作為美國第六大軍種，還有印太戰略細化的調整，如何影響與中國之間的微妙平衡，也是相當值得關注的一點。法案當中也提及了台美的網路合作，進一步加強對《台灣關係法》實施的評估，包括中國通過軍事、經濟、信息和外交等層面的施壓對台灣安全產生的影響。

根據《環球網》報導，國觀智庫副總裁兼國際軍事行動法研究中心主任田士臣表示，印太戰略體現了作為傳統海權國家回歸重視海權的觀念變化，從亞太到印太的，凸顯了美國更加看重來自海上的安全威脅和挑戰，也把這一觀念轉變應用到中美之間的戰略競爭，無論從攻防哪個角度來設計印太戰略的執行，都把應對大陸作為一個重要因素。

最明顯的舉動就是加強印太地區的力量部署調整，包含促成美日韓三方的合作，以及海軍陸戰隊在沖繩、關島、夏威夷、澳洲和其他地點的部署調整，還有與菲律賓簽屬美菲防務條約第四條的防務義務，協力對抗中國的南海活動，都一再體現了美國的重視。

▲▼美國海軍馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89。（圖／翻攝美軍官網）

▲美國海軍馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89）7月由台灣南部海域進入台灣海峽。（圖／翻攝美軍官網）

作為空軍獨立出來的第6軍種，太空軍從2018年由川普呼籲成立到現在，也是一項大進步，國防部長馬克·埃斯柏（Mark Esper）就表示，基於太空能力的依賴性急劇增加，當前外太空已經發展成為一個獨立的戰場，保持美國在外太空戰場的絕對優勢正是太空軍的任務。

台灣也是國防授權法案中被提及的一環，先前彼此的網路安全合作，加強了對《台灣關係法》實施的評估，包括中國通過軍事、經濟、信息和外交等層面的施壓，對台灣安全產生的影響。

就像近期的對台軍售案，還有以加強台灣自衛能力為名義，促進與台灣的軍事演訓交流機會還有和高級軍官互訪，以及保持在台灣海峽的經常性海軍艦艇過航存在，都是台美之間合作越來越熱絡的證明。

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