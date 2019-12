▲出雲號護衛艦。(圖/海上保安廳官網)

實習記者崔子柔/綜合報導

日本安倍內閣27日決定,自衛隊明年將派出一艘配備直昇機的驅逐艦、二架P-3C巡邏機蒐集情報,確保航經中東地區的日本船隻安全。根據防衛省特別命令,這支部隊在緊急情況下被准許動用武器來保護船隻。

綜合外媒報導,日本有近九成的進口原油來自中東地區,當局在2020年度預算中編列47億日圓,派遣為期1年、規模260人的護衛艦在2月出航,P-3C則在1月開始活動,範圍涵蓋阿曼灣(Gulf of Oman)、阿拉伯海北部和亞丁灣(Gulf of Aden)的公海,但不包括荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。

▲P-3C獵戶座反潛機。(圖/記者季相儒攝)

美國和伊朗間情勢敏感,一艘日本油輪「Kokuka Courageous」今年6月中在阿曼灣附近遇襲,但美國盟友日本一直維持和伊朗的友好關係,並未響應華府對伊朗的指控也未加入美國主導的「護航聯盟」,選擇自行安排海上保安廳的護航任務,因為日本和主要石油生產國伊朗經濟關係密切。

根據日媒報導,日本首相安倍晉三上週就和伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)討論過這項計畫。

►我沒有遲到,是時間遲到了!