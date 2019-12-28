不關籠的動物園！新竹市動物園重開張　一起來給猴子看吧

▲新竹市動物園在28日重新開幕，少了水泥圍牆、金屬欄杆，改以壕溝、草叢和綠籬區隔空間，成為生態濕地、類棲地。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為慶祝動物園「Reborn」正式開幕，新竹市政府將於12月28、29日在新竹公園內熱鬧舉辦「2019新竹公園OPEN趴踢」，規劃結合市集、街頭藝人、舞台互動遊戲、音樂演出等活動，期望全國民眾一起迎接全台最老動物園的復興運動，要讓大朋友、小朋友來到新竹公園與新竹動物園「處處充滿驚喜」！

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▲河馬樂樂是新竹市動物園的最佳代言明星。



創立於1936年的新竹市立動物園，已經84歲了，除了是全台原址現存最久的動物園，更是陪伴三、四代新竹人成長的甜蜜回憶，Reborn後的動物園以「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」為出發，不同於傳統「動物在籠內被看」的模式，伊蘭羚羊與歐洲小鹿共生於開闊草原，還有河馬、紅毛猩猩、孟加拉虎、馬來熊、猴島及可愛動物等區域，讓動物們能在此開心生活，也提供動物隱密的躲藏空間，讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

▲動物園改變過去以水泥、鐵籠的展示方式，改以壕溝、草叢和綠籬區隔空間，遊客在兩座猴島中間，更像是被猴子觀賞。

新竹市動物園園長楊家民說，隨著時代變遷，我們更懂得如何尊重生命，與動物和平相處，因此動物園已經有超過20年沒有購買動物進園，園中的動物，幾乎都是受傷後在動物園養老的；過去園內曾經收入一隻受傷的黃角鴞，在當時硬體環境不良的情況下，在半坪大的鳥籠間生活了27年，每天只有150公分的飛行距離，期間還要不斷遭受遊客誤以為是假鳥，用石頭丟擲、用棍棒攻擊，過去動物園的鱷魚，也是因為被遊客丟擲石頭，最後誤食石頭慘死，志工們與園方捨不得再有無辜動物慘死，因此希望改變過去動物關籠的飼養方式。

升級的新竹市立動物園，少了水泥圍牆、金屬欄杆，改以壕溝、草叢和綠籬區隔空間，成為生態濕地、類棲地，僅存的籠子不關動物、改「關人」，楊家民笑說，新的猴島就像一個獨立小島一樣，搭配靈長類動物喜歡登高、盪樹，島中也設立了天然植樹「瞭望台」，與周邊壕溝、綠籬自成一片天地，打破過去「遊客包圍猴子」的觀賞方式，改良後的猴島，變成「猴子包圍遊客」與其說是遊客們進到動物園「觀賞動物」，倒不如說現在的動物園是遊客入園「給猴子看」。

▲沒了鐵籠，隨處可見陸龜、大白鵝等悠閒散步的動物。

除了新竹市立動物園，新竹公園內還有許多歷史悠久的建築也展現了重生的生命力，日治時期興建的「氣象站」，打造成獨特的親子生活書店；荒廢數十年的中廣播音站經修復改建，變身「昆蟲館」；而鄰近的大沙坑是小朋友最愛，坑全長近100公尺，並擁有3種不同類型的沙池，堪稱北台灣最長的特色沙坑遊憩設施，讓孩子發揮創意玩沙，是許多父母口中「孩子進去後就捨不得回家」的遊樂區。

▲動物園園長楊家民。

活動期間來新竹千萬不要急著進動物園！新竹公園的圓形廣場邀請有小朋友最喜歡的魔術、泡泡、氣球、小丑、YoYo及MoMo台哥哥姐姐等表演節目外，還有4場親子手作課，邀您快來絹印可愛的鼠來寶紅包、彩繪動物面具、昆蟲漂流木DIY、森林塗鴉課等；而大階梯上的樹林間，規劃了超過60個在地品牌名店打造的「動物森林百貨市集」，市集職人將以創意造型化身成森林裡的各種動物和民眾互動，各類手作工藝、創意美食、DIY體驗區，如動物造型植物刷染、羊毛氈、造型氣球，職人攤位錯落於樹林間，有如一座森林百貨公司，適合親子共遊。如果當天排隊進不了動物園，相信新竹公園的Open Party也能讓您闔家大小共享歡樂的親子時光。

▲黃角鴞將假象牙誤以為是樹枝，白天站在假象牙上，下午飛到地面用餐，就這樣在鐵籠內生活了27年，牠死後，新的動物園製作了一隻黃角鴞模型並將鐵籠拆掉、還為牠放了根假樹，同時也宣示再也不要有動物被關在籠子生活一輩子。

此外，活動期間也推出「樂樂號雙層巴士」，限定28、29兩日從新竹市動物園出發，停靠北大公園站後開回動物園，首班車上午10點從動物園發車、末班車為下午5點從動物園出發且全程免費，歡迎全國朋友來搭乘，不僅舊城區往返動物園更方便，也可體驗雙層巴士，一覽城市魅力。

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