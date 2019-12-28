　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不關籠的動物園！新竹市動物園重開張　一起來給猴子看吧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市動物園在28日重新開幕，少了水泥圍牆、金屬欄杆，改以壕溝、草叢和綠籬區隔空間，成為生態濕地、類棲地。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為慶祝動物園「Reborn」正式開幕，新竹市政府將於12月28、29日在新竹公園內熱鬧舉辦「2019新竹公園OPEN趴踢」，規劃結合市集、街頭藝人、舞台互動遊戲、音樂演出等活動，期望全國民眾一起迎接全台最老動物園的復興運動，要讓大朋友、小朋友來到新竹公園與新竹動物園「處處充滿驚喜」！

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

請繼續往下閱讀...

▲河馬樂樂是新竹市動物園的最佳代言明星。

創立於1936年的新竹市立動物園，已經84歲了，除了是全台原址現存最久的動物園，更是陪伴三、四代新竹人成長的甜蜜回憶，Reborn後的動物園以「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」為出發，不同於傳統「動物在籠內被看」的模式，伊蘭羚羊與歐洲小鹿共生於開闊草原，還有河馬、紅毛猩猩、孟加拉虎、馬來熊、猴島及可愛動物等區域，讓動物們能在此開心生活，也提供動物隱密的躲藏空間，讓遊客進來探險、尋找動物，擁有最特別的動物園學習體驗。

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲動物園改變過去以水泥、鐵籠的展示方式，改以壕溝、草叢和綠籬區隔空間，遊客在兩座猴島中間，更像是被猴子觀賞。

新竹市動物園園長楊家民說，隨著時代變遷，我們更懂得如何尊重生命，與動物和平相處，因此動物園已經有超過20年沒有購買動物進園，園中的動物，幾乎都是受傷後在動物園養老的；過去園內曾經收入一隻受傷的黃角鴞，在當時硬體環境不良的情況下，在半坪大的鳥籠間生活了27年，每天只有150公分的飛行距離，期間還要不斷遭受遊客誤以為是假鳥，用石頭丟擲、用棍棒攻擊，過去動物園的鱷魚，也是因為被遊客丟擲石頭，最後誤食石頭慘死，志工們與園方捨不得再有無辜動物慘死，因此希望改變過去動物關籠的飼養方式。

升級的新竹市立動物園，少了水泥圍牆、金屬欄杆，改以壕溝、草叢和綠籬區隔空間，成為生態濕地、類棲地，僅存的籠子不關動物、改「關人」，楊家民笑說，新的猴島就像一個獨立小島一樣，搭配靈長類動物喜歡登高、盪樹，島中也設立了天然植樹「瞭望台」，與周邊壕溝、綠籬自成一片天地，打破過去「遊客包圍猴子」的觀賞方式，改良後的猴島，變成「猴子包圍遊客」與其說是遊客們進到動物園「觀賞動物」，倒不如說現在的動物園是遊客入園「給猴子看」。

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲沒了鐵籠，隨處可見陸龜、大白鵝等悠閒散步的動物。

除了新竹市立動物園，新竹公園內還有許多歷史悠久的建築也展現了重生的生命力，日治時期興建的「氣象站」，打造成獨特的親子生活書店；荒廢數十年的中廣播音站經修復改建，變身「昆蟲館」；而鄰近的大沙坑是小朋友最愛，坑全長近100公尺，並擁有3種不同類型的沙池，堪稱北台灣最長的特色沙坑遊憩設施，讓孩子發揮創意玩沙，是許多父母口中「孩子進去後就捨不得回家」的遊樂區。

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲動物園園長楊家民。

活動期間來新竹千萬不要急著進動物園！新竹公園的圓形廣場邀請有小朋友最喜歡的魔術、泡泡、氣球、小丑、YoYo及MoMo台哥哥姐姐等表演節目外，還有4場親子手作課，邀您快來絹印可愛的鼠來寶紅包、彩繪動物面具、昆蟲漂流木DIY、森林塗鴉課等；而大階梯上的樹林間，規劃了超過60個在地品牌名店打造的「動物森林百貨市集」，市集職人將以創意造型化身成森林裡的各種動物和民眾互動，各類手作工藝、創意美食、DIY體驗區，如動物造型植物刷染、羊毛氈、造型氣球，職人攤位錯落於樹林間，有如一座森林百貨公司，適合親子共遊。如果當天排隊進不了動物園，相信新竹公園的Open Party也能讓您闔家大小共享歡樂的親子時光。

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲黃角鴞將假象牙誤以為是樹枝，白天站在假象牙上，下午飛到地面用餐，就這樣在鐵籠內生活了27年，牠死後，新的動物園製作了一隻黃角鴞模型並將鐵籠拆掉、還為牠放了根假樹，同時也宣示再也不要有動物被關在籠子生活一輩子。

此外，活動期間也推出「樂樂號雙層巴士」，限定28、29兩日從新竹市動物園出發，停靠北大公園站後開回動物園，首班車上午10點從動物園發車、末班車為下午5點從動物園出發且全程免費，歡迎全國朋友來搭乘，不僅舊城區往返動物園更方便，也可體驗雙層巴士，一覽城市魅力。

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）▲來給猴子看！新竹市動物園重開張　還有限定版可愛巴士登場。（圖／記者陳凱力攝）

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　

►一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

►夜會小王「一巴掌秒招死神」　總鋪師為20萬勒殺人妻…當垃圾棄屍

►戀鞋癖出沒單身女舍！教戰「射鞋SOP」　自白：正妹沒腳臭是真的

ET快訊
22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克…3天動
百大帥哥美女正式名單出爐！子瑜全球第1美　高以翔是唯一台男星
北投套房氣爆瞬間影片曝！男嗆「有好戲看」門板噴飛　女逃生不及
《冰與火之歌》男星聖誕夜猝逝！死因卡關4天仍成謎
王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！韓女神舊愛被甩…上《RM》心碎曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫力推「以核養綠」　王明鉅自爆：我一點也不愛核能

10萬字挺以核養綠！核能協會頒特殊貢獻獎　王明鉅自爆不愛核能：我愛台灣

好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　

公司200人交換禮物…一拆是「7位越南妹」！甜撫馬尾、戴斗笠站一排他怕爆

竹縣2020年新制「食品業文件留5年」　楊文科：房屋稅調降有感　

摸彩券3000賣掉！尾牙一開獎「變臉幫領超大獎」　神運同事加碼中5位數

交大數位樂學計畫消城鄉差距　「ewant育網」將資源匯入20高中

退換貨太慢⋯星宇小舖暫時關閉！張國煒親上線致歉：檢討後再開張

搶票大戰輸了別灰心！高鐵今凌晨起釋出「逾期未取車票」

真的要減肥了！他好奇下決心的「覺醒時刻」　這點超有感：褲子穿不下…

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

台大醫力推「以核養綠」　王明鉅自爆：我一點也不愛核能

10萬字挺以核養綠！核能協會頒特殊貢獻獎　王明鉅自爆不愛核能：我愛台灣

好市多「2隻肥嘟嘟狐狸」塞爆後座　她笑沒位置坐！萌翻萬人：回家會吵架　

公司200人交換禮物…一拆是「7位越南妹」！甜撫馬尾、戴斗笠站一排他怕爆

竹縣2020年新制「食品業文件留5年」　楊文科：房屋稅調降有感　

摸彩券3000賣掉！尾牙一開獎「變臉幫領超大獎」　神運同事加碼中5位數

交大數位樂學計畫消城鄉差距　「ewant育網」將資源匯入20高中

退換貨太慢⋯星宇小舖暫時關閉！張國煒親上線致歉：檢討後再開張

搶票大戰輸了別灰心！高鐵今凌晨起釋出「逾期未取車票」

真的要減肥了！他好奇下決心的「覺醒時刻」　這點超有感：褲子穿不下…

快訊／嘉義女右手捲入絞肉機　「五指全斷」民眾幫撿回裝袋送醫

韓國瑜提勞工政見...早就有了　陳其邁無奈：挖石油翻版？高雄人習以為常啦

全球第一！俄國防部：極音速飛彈系統「先鋒」　正式投入服役

超療癒！「60隻羊咩咩散落草皮」成大都會公園打卡熱點

綠帽新郎報復！　婚宴大螢幕播「新娘床戰姐夫」影片：我讓你賤一輩子

台北車展／納智捷MBU目標最大馬力300匹　M平台可望發展多元車型

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

「正妹水電工」修繕露出超美小蠻腰　真面目曝光！破萬人暴動

台大醫力推「以核養綠」　王明鉅自爆：我一點也不愛核能

韓拋補助勞退又被黑　張善政批「沒搞清楚」：是勞工願意提多少　政府支持多少

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

網「0負評」刷網狂讚《木曜4》YouTuber運動會

2020瑪法達：事業、愛情、財富及運勢排行榜

女大生宿舍超自閉　一開驚見5星配備！

醫生嘆「那就是不舉了」護理師笑並軌

陌生男「幫她綁鞋帶」背後故事悲傷

爽領12萬年終！一算「倒扣600」怨念深

廚娘素瓊病逝巴黎　留法人記憶成絕響

豬年最後一次「天赦日」　轉運日期曝

Google熱搜漫畫　HowHow驚沒聽過

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

鵝肉店疑強迫出餐！老闆嗆「黑白通吃」扒光女客

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

彰化3天2場送煞　生人迴避

更多熱門

相關新聞

林智堅邀請民眾發掘動物秘密基地

林智堅邀請民眾發掘動物秘密基地

歲末的12月是一個充滿感恩與溫暖的季節，新竹市政府今(108)年的感恩季活動，搭配著新竹市立動物園重新開園，首次在新竹公園設置主燈區，並以「城市躲貓貓」為主題策展，新竹市長林智堅歡迎大小朋友在12月21日到明(109)年2月16日期間，一起在這座「都市叢林」裡，透過10組藝術家的作品，拾回童年的純真想像，發掘動物的秘密基地。

法鬥不捨同伴被關　5秒咬籠開鎖

法鬥不捨同伴被關　5秒咬籠開鎖

老虎陪你搭火車　動物彩繪列車可愛開跑

老虎陪你搭火車　動物彩繪列車可愛開跑

竹市「動物員工」成打卡熱點

竹市「動物員工」成打卡熱點

貓愛抓電扇　爸使出「奴性防禦」

貓愛抓電扇　爸使出「奴性防禦」

關鍵字：

新竹市動物園關籠

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

人妻開房被打槍！人妻邀他「摩鐵陪睡」

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面