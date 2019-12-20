城市躲貓貓　林智堅邀請大小朋友來發掘動物的秘密基地

▲10組藝術家的作品把新竹市立動物園打造成動物的秘密基地。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歲末的12月是一個充滿感恩與溫暖的季節，新竹市政府今年的感恩季活動，搭配著新竹市立動物園重新開園，首次在新竹公園設置主燈區，並以「城市躲貓貓」為主題策展，新竹市長林智堅歡迎大小朋友在12月21日到2020年2月16日期間，一起在這座「都市叢林」裡，透過10組藝術家的作品，拾回童年的純真想像，發掘動物的秘密基地。

還記小時候那勇敢探索世界的好奇心嗎？想像並非無中生有，必須藉由平時的觀察來激發更多的創意，在這個透過螢幕就能獲取知識的世代裡，發現、觀察生活周遭的事物，變得更加重要。因此，今年感恩季的燈區設置，以「城市躲貓貓」為主題發想，打破大眾對「動物」與「燈會」的想像，創作出白天、黑夜各有不同氛圍的藝術裝置。

「城市躲貓貓」展期橫跨充滿感恩氣氛的12月以及1月農曆新年，結合新竹市立動物園「Reborn」開幕活動，並延長展期、擴大範圍，在新竹公園設置「城市填填圈」主燈，另外1月2日起也會在市府廣場設置「躲貓貓」系列的燈景，藉由光影藝術傳達歲末年終的歡慶氛圍。同時也為2021年台灣燈會在新竹暖身，今年邀請來自國內外Parer Studio、沃手工作、有用主張、任大賢、王怡璇、陳奕彰、VJ Suave、許自貴、何采柔及蔡潔莘等10組藝術家團隊，以「城市躲貓貓」為主題發想，藝術作品紛紛「躲起來、動起來」，透過藝術重拾童心，用不同的視野探索這座城市之美！

感恩主燈將於明（21）日晚上6點在新竹公園大階梯前廣場點燈，並邀請連續4年都參加的副總統陳建仁到場，再次為我們祝福，也安排仁光幼兒園、曙光國小與大教堂合唱團，將帶來精彩的表演；壓軸演出的是被譽為「台版歌喉讚」的阿卡貝拉團體「尋人啟事人聲樂團」將帶來精彩的演出，請市民朋友千萬不要錯過一年一度的藝術盛宴。