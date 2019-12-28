集郵迷記起來！明年第一季郵票發行計畫出爐　蘇花改全線通車成題材

現行的3+2碼郵遞區號將走入歷史！中華郵政規劃將明年3月3日起，將郵遞區號改成3+3碼，主要是因函件投遞區段數量不敷使用及提升郵件分檢作業效率，未來改為3+3碼後，將可加速郵遞時效，提升服務品質，讓民眾可更快收到包裹或信件。不過，中華郵政表示，3+3碼主要影響會寄大宗郵件的企業客戶，因為電腦列印地址時就可直接編列，但一般民眾投遞時仍可僅寫前3碼就好。