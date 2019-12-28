集郵迷記起來！明年第一季郵票發行計畫出爐　蘇花改全線通車成題材

▲蘇花改全線通車郵票將於明年1月3日發行。（圖／中華郵政提供）
記者賴文萱／台北報導
中華郵政公布明年第1季郵票發行計畫，預計將發行4種新郵票品，分別為蘇花改全線通車郵票、寶島風情郵票－屏東縣、觀賞水族生物郵票－金魚（第2輯）及台灣古蹟郵票（109年版）。
明年第一季新郵發行計畫：
1.蘇花改全線通車郵票：特種郵票，預定109年1月3日發行。
台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）預計於109年1月全線通車，為誌此國家重大交通建設竣工通車，特以白米高架橋及南澳北溪河川橋為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為28元及35元。
▲寶島風情郵票－屏東縣將於明年1月10日發行。（圖／中華郵政提供）
2.寶島風情郵票－屏東縣：特種郵票，預定109年1月10日發行。
繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以鵬灣跨海大橋、墾丁國家公園、小琉球花瓶岩及恆春古城為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元2枚、8元及15元。
▲觀賞水族生物郵票-金魚（第2輯）將於明年2月26日發行。（圖／中華郵政提供）
3.觀賞水族生物郵票－金魚（第2輯）：特種郵票，預定109年2月26日發行。
繼108年發行「觀賞水族生物郵票－金魚（第1輯）」後，續以鶴頂紅、蘭壽、寬尾琉金及繡球等金魚品種為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元、9元、15元及17元。
▲台灣古蹟郵票（109年版）將於明年3月20日發行。（圖／中華郵政提供）
4.台灣古蹟郵票（109年版）：特種郵票，預定109年3月20日發行。
繼94年發行「台灣古蹟郵票（94年版）」後，續以大龍峒保安宮、台南地方法院、台灣總督府交通局鐵道部及槓仔寮砲台為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值均為8元。