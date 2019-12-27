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全球首創！陸學者構思用「高壓電」打敗非洲豬瘟

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▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

▲大陸學者提出防止非洲豬瘟傳播的新技術。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸豬價因非洲豬瘟飆漲，但是目前有陸學者研發出要在豬圈外，架設高壓電網，製造一個5萬伏特的靜電場域，進一步將空氣淨化及消毒，以防止病毒擴散。據悉，目前大陸是首個提出類似技術的國家。

綜合媒體報導，遼寧省大連市農業科學研究院的研究員劉濱疆，他將和他的團隊在四川一個中型規模豬場進行一項實驗。他們會在一個單間容納2000頭豬的豬圈外，架設一個高壓電網，製造5萬伏特的靜電場域。

劉濱疆指出，相信高壓放電可以分解氨等化學物質，將生物氣溶膠減少50%至90%，進一步殺死細菌，並在空氣中產生帶負電荷的顆粒，這些顆粒與空氣污染的化學物質結合併將使其無害。

劉濱疆表示，他認為有效程度應該在60%至70%以上，將電場應用在豬舍上，可以發揮兩種作用，第一是淨化空氣，抑制豬咳嗽所產生的飛沫、活動產生的粉塵等，使其不會在空中飛揚，相當於切斷了傳播渠道；第二則是豬舍裡存在氨氣之類的物質，其電離空氣能產生一種滅菌消毒的原子氧。

其實，劉濱疆會有這種構想源自於他之前在湖北省某豬場進行的實驗，達到了非常理想的效果，周邊的其他豬場發生非洲豬瘟，唯獨他們架設的高壓電場豬圈沒有染上病毒。此外，有部分相關研究指出，髒亂、不健康的環境較容易傳播非洲豬瘟病毒，這讓團隊開始假設，高壓電場能夠改變環境，避免病毒生長。

▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

不過，人們長久以來還是認為，蒼蠅和蚊子才是病毒的傳播媒介；還有另一種說法認為，病毒的來源可能是豬舍主人餵食豬隻的廚餘中。

雖然中國大量養豬戶損失慘重，但中國農業農村部26日卻宣布「龍頭企業帶萬戶生豬產業扶貧項目」啟動，北京的15個主要養豬場與全國包括四川、湖北等省份的16個貧困地區地方政府簽署了19項協議，預計將投入500億人民幣，簽約強制這些地區的貧困戶養豬。

農業農村部指出，該項目預計每年將生產超過2200萬頭生豬，涉及33000個貧困農村家庭。農業部官員還表示，鼓勵大型養豬場購買或租借中小養豬場，並通過建設一些家庭養豬場、屠宰場和冷藏中心來加快執行這些協議。

另一方面，新希望集團董事長劉永好日前也提到，他們將再投90億人民幣建9個大型養豬場，推出規模化、智能化、自動化的「新好養豬模式」，再養680萬頭豬。

▲非洲豬瘟疫情在大陸持續擴散，已傳出第5起疫情。（圖／路透社）

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