小黃司機伸鹹豬手！「忘我搓揉女客腳背」30秒↑　絲襪女下車驚：他已脫褲

▲小黃司機伸鹹豬手，狂搓揉女客小腿 。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友26日搭乘計程車時，司機竟對她伸出鹹豬手，還表示自己很會按摩，把右手伸到後座狂搓揉她的腿。女客因為害怕運將對她不利，不敢大動作自我防衛，只好先錄影蒐證，事後再報警，影片被PO上網後也讓網友們直呼「這麼大膽」、「太噁心」。

「奉勸各位女性朋友們搭計程車千萬不要單獨搭。」一名男網友在「爆料公社APP」發文，他表示女友26日早上10點在國父紀念館搭了計程車，一上車後司機就開始亂鑽亂衝，故意繞遠路，一路上不僅沒有專心看路，還一直回頭看女友，說要帶她出去玩。

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原PO指出，駕駛車開到一半時，竟然還問女友「我可以摸你的腿嗎？」即使女友明確拒絕，對方還是直接把右手伸到後座開始摸。原PO說，女友已經閃到最右邊了，卻還是逃不過鹹豬手，因為司機口氣很兇，她也不敢反擊，只好先錄影蒐證。

影片中可見，司機搓揉女乘客的腿到忘我，甚至還把她的鞋子脫掉說「我很會按摩」，就這樣至少囂張摸了30秒以上。女客隨後直接要求下車，沒想到竟還看到司機已脫了褲子，無奈她沒有拍到，事後也已經拿著影片到警局報案。

▲男友怒發文。（圖／翻攝自爆料公社APP）

貼文一出，網友們紛紛吐翻表示，「太噁心了」、「這司機也太大膽了」、「這種人還能開計程車啊」、「小姐聰明勇敢錄影存證正確的」、「誇張」。

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