載年輕妹仔回家伸手亂摸！傳訊友人「怪自己手癢」曝色行

▲彭姓男子趁欣欣（化名）熟睡之際，趁機伸手進入她裙子內，性侵得逞。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

彭姓男子3月間載女子欣欣（化名）返家時，竟趁她熟睡之際偷偷伸手進入她裙子裡性侵得逞。雖然彭男事後否認犯行，但檢察官偵查時發現他曾傳訊息給友人，「用手插那幾下6000，我也是認了，怪自己手癢」，對此判定他性侵屬實。台中地院依乘機性交猥褻罪判彭男1年8月，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，並需服勞役80小時及接受2場法治教育。可上訴。

彭男3月7日晚間10時許開車載欣欣回家，欣欣因工作疲勞睡癱在車上，抵達目的地後，彭男見欣欣睡得正熟、叫也叫不醒，竟一時興起色念，將手伸進欣欣裙子裡，以手指性侵她私密處得逞。欣欣睡醒時驚覺下體很癢，就診後發現自己已受傷，氣得到警局報案。

法院審理時，彭男承認有將手伸入欣欣裙子內，但否認性侵，僅隔著內褲撫摸。但法官查驗他手機訊息記錄時發現，他在事發後曾傳訊給友人，「用手插那幾下6000，我也是認了，怪自己手癢」，馬上露出破綻，雖彭男辯稱這是在與友人開玩笑，但法官不採信他說詞。

法官審酌，彭男事後積極懇求獲得欣欣寬恕，表示願意彌補損害，雙方也已達成調解，在兼衡他大學智識程度與家庭經濟狀況後，宣告給予彭男緩刑機會。

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