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OPPO Reno3亮相　首款雙模5G手機、搭影片超級雙防手震

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▲▼OPPO Reno3。（圖／OPPO提供）

▲OPPO Reno3。（圖／OPPO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO正式推出了出首款支援雙模5G的智慧型手機Reno3 Pro和Reno3，以及全新的OPPO Enco Free真無線藍牙耳機。OPPO認為，作為Reno系列的第三代產品，Reno3系列在訊號、續航、散熱方面都進行了深度優化，全系列採用雙模5G晶片，以5G影像手機為基礎，打造出更全方位的5G智慧型手機。

值得注意的是，OPPO Reno3系列除了繼承Reno2在影片拍攝上的傑出表現，更推出了「影片超級雙防手震」功能，不管是日常或是運動狀態都可以幫助使用者拍出清晰又穩定的影片。

OPPO Reno3 Pro提供日出印象、藍色星夜、月夜黑與霧月白四種顏色選擇，提供8GB+128GB及12GB+256GB兩種版本，OPPO Reno3則有日出印象、藍色星夜、月夜黑、月光白四種配色，共有8GB+128GB及12GB+128GB兩種版本。

針對台灣市場，OPPO Enco Free真無線藍牙耳機將提供隱黑、恬白兩種顏色選擇，售價為2,990元，1月10日起將於OPPO網路商店與OPPO全台體驗店與其他指定網路購物平台陸續開賣。

Reno3系列全系列搭配雙模5G，支持SA/NSA雙組網模式，其中OPPO Reno3 Pro搭載了高通 Snapdragon 765G處理器，提供高達數千Mbps的高速連線，理論上可達之下載速率峰值高達3.7Gbps。

▼OPPO Reno3全系列搭配雙模5G，支持SA/NSA雙組網模式。（圖／OPPO提供）

▲▼OPPO Reno3。（圖／OPPO提供）

通訊設計方面，Reno3 Pro採用了360度的環繞式天線設計，超過十根天線沿著外框排列，系統會根據使用者握持手機的姿勢自動調度沒有被遮蔽的天線組確保訊號強度。同時，Reno3 Pro更透過四根天線輪流切換、評估訊號，在5G網路環境下載速率最高可提升30％，不管是玩遊戲時的橫握，或查看通訊軟體訊息時的直握，都可以保持網路連線穩定。此外，Reno3 Pro更支援5G+WiFi雙通道，讓5G行動網路和5G WiFi同時上線，實現網速疊加。

為讓用戶同時體驗5G的速度和4G的續航，OPPO Reno3 Pro量身製作了一套5G智慧調度系統(Smart 5G)，透過演算法針對不同應用場景進行智慧控制，按照使用者實際的應用場景，在不影響可感知網速條件下調整頻段，對頻寬和電量進行更智慧化的分配，提升手機續航力。Reno3 Pro更配備了4,025mAh的大容量電池並支援VOOC 4.0閃充，實現穩定的大電流安全充電效率，20分鐘即可由3%充電至50％，最快56分鐘充滿電量，為用戶提供了更輕盈的5G續航體驗。

面對5G手機的散熱難題，OPPO Reno3 Pro採用了多重立體液冷散熱系統，在螢幕上覆蓋了多層銅箔及兩層石墨片，幫助手機螢幕與主機板進行散熱，機殼內透過導熱凝膠將處理器所產生的熱能傳送至VC均溫板進行快速降溫。不僅如此，外殼中間還特別覆蓋了多層石墨片，針對不同的發熱源進行散熱，全方位控制手機溫度，從此5G手機在手也不燙手。

Reno3 Pro搭載12GB的LPDDR4x記憶體與最高256GB的大儲存空間配置。軟體部分，Reno3 Pro是首款搭載ColorOS 7的手機，採用無邊界美學全新設計，在介面中大幅降低了圖示顏色的飽和度和顏色佔比，使整體視覺效果更舒適，視線更聚焦。此外，全天候的暗色模式也針對頁面層次進行區分，有效改善暗色對比度，降低視覺疲勞，配合智慧背光機制，從刺眼的高對比顯示效果轉換至舒適的低對比，無論強光或弱光，都能滿足各種應用場景。

▼除了OPPO Reno3系列手機，OPPO也推出了Enco Free真無線藍牙耳機。（圖／OPPO提供）

▲▼OPPO Reno3。（圖／OPPO提供）

OPPO推出的第二款5G全新產品Reno3擁有日出印象、藍色星夜、月夜黑、月光白四款顏色，搭載雙模5G晶片MediaTek 天璣1000L處理器，主頻段性能和GPU性能都大幅提升，具備4,025mAh大容量電池、最高30W(5V/6A)充電功率的VOOC 4.0 閃充。影像方面OPPO Reno3主鏡頭為6400萬畫素，結合超級防手震演算法和高精準度的陀螺儀，實現影片超級雙防手震功能，在拍照時SONY IMX686感光元件能夠輕鬆捕捉更多細節，3200萬高畫質前鏡頭即使在低光源環境下也同樣擁有出色自拍表現。

全新推出的OPPO Enco Free真無線藍牙耳機也於今日活動中發布，獨樹一格的指引式靈光線設計，讓耳機圓潤又不失精巧，業界領先的藍牙低延遲雙傳技術，就如有線一樣又快又穩，採用的超動態喇叭能帶來澎湃有力的音質享受，AI通話降噪讓聲音如近在耳邊般清晰，目前共提供恬白、隱黑三種創新配色，賦予用戶更多個性化不同選擇。

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