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手機新人搶發5G機款　realme X50 5G亮相

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▲▼realme X50 5G。（圖／翻攝自realme官網）

▲realme X50 5G。（圖／翻攝自realme官網）

記者邱倢芯／台北報導

新興手機品牌realme昨（7）日推出了首款5G手機realme X50 5G；除了可支援5G網路外，還搭載了6,400萬四鏡頭，且還擁有30W VOOC閃充4.0增強版；值得注意的是，X50 5G也是首款搭載全新realme UI的產品。

雖然打著5G功能亮相，不過realme仍是本著以年輕人為其主打族群；因此realme UI從系統顏色、圖示、桌布和動畫四個方面進行設計。顏色上，realme UI將大自然中高飽和度、高量度的顏色進行合成，構建「本真」色彩系統，帶來一種年輕活力的感覺。年輕的顏色，讓使用者的心態也年輕起來。

另外，realme也為年輕族群打造了個性化的設計，因此在realme UI當中，任何的應用程式圖案都可以依照使用者喜好來自定義，無論是圖示輪廓、大小，還是尺寸都可以隨意調整。

realme UI系統是基於最新的Android 10，號稱是一個兼具輕、快、省的系統，在流暢度、功耗和性能等方面都做了進一步的優化，簡單概括就是「性能提升，功耗降低」。

此外，realme UI更有眾多「潮玩」功能，全面提升用戶使用體驗。realme UI在遊戲場景加入全新「閃回鍵」，遊戲開場等待時間，用戶可暫時將遊戲切至後台去觀看影音、查詢地圖，甚至是開啟叫車等功能，氣泡彈出視窗會提醒用戶還有幾秒回到遊戲中，真正實現一心二用。

若是開啟「專注模式」可讓使用者短暫地與外界「失聯」，同時系統會播放一些大自然的音樂，讓用戶排除雜念，集中註意力，回歸真我；另外在此一版本系統中，將擁有更好用的的三指螢幕截圖操作，用戶只需要三指長按螢幕，然後滑動便可選擇截圖區域，不用二次裁切，一步到位非常方便。

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