土耳其轉移「500名士兵」部署利比亞　預計1月通過法令

▲土耳其總統艾爾多安。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在安卡拉（Ankara）的演講中提出動議，他打算從敘利亞北部轉移500名士兵到利比亞的黎波里（Tripoli），以捍衛全國團結政府（GNA）。此外，土耳其則希望能藉由GNA來控制利比亞的石油及天然氣，甚至還想進行軍事干預。

據《今日埃及》（Egypt Today）引述《艾因報》（Al Ain Newspaper）報導，敘利亞民主委員會（SDM）聯合主席里亞德.德拉爾（Riyad Derar）表示，土耳其打算轉移500名士兵到的黎波里，其中包含伊斯蘭國的武裝份子，每個人每月都將獲得2000美元（約新台幣6萬元）。

里亞德.德拉爾透露，GNA總理法耶茲.薩拉傑（Fayez al-Sarraj）與艾爾多安的意識形態相近，且兩人都隸屬於穆斯林兄弟會。土耳其希望能透過GNA來控制利比亞的石油及天然氣，艾爾多安同時也打算對利比亞進行軍事干預。

艾爾多安表示，他們將應的黎波里臨時政府的要求，讓部隊派往至利比亞，預計將於明（2020）年1月8日通過該法令。早在11月27日時，土耳其就曾與GNA簽署關於軍事與安全合作的諒解備忘錄，12月21日時，土耳其議會的全體會議則批准了諒解備忘錄的通過。

利比亞的海軍參謀長法拉吉.馬赫達維（Faraj al-Mahdawi）表示，海軍目前正高度戒備，以應對土耳其部隊對利比亞的任何可能襲擊，「軍隊已準備好採取行動，將阻止士兵的任何後援，並防止土耳其部隊進入利比亞領土。」