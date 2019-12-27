川普得知郭台銘退選主動約聊天　對話內容曝光！

▲郭台銘與川普合照，由左至右分別為郭台銘、川普、梅蘭妮亞、曾馨瑩。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前赴美，參加一年一度的耶誕派對，與美國總統川普見面備受關注。郭台銘在26日播出的專訪節目中透露與川普的對話內容，他提到，原本沒有跟川普約見會，結果川普在活動上主動約他聊天，並告訴他選舉並不輕鬆，但既然不選了，也要對台美經濟與貿易上多做貢獻。

郭台銘表示，5日他就飛到美國參加一年一度耶誕節派對，川普有出國行程，耶誕節要到處勞軍，因此，將耶誕派對提前到5日舉辦，他也收到邀請，耶誕派對有上百人參加，在白宮一年一度的派對，川普辦了好幾場， 相關朋友與選民都會去，他去年參加過，了解性質，這次就帶了太太過去。

郭台銘提到，本來沒有跟川普約見面，所以也沒料到川普會主動約他聊天，一看到他就說「Terry我們應該坐下聊一聊」，川普是商人，希望他能在美國多投資，促進貿易機會。

郭台銘提及，美國所有的國務院與國防部兩個角度，一個外交，一個國防，每天早上6、7點早餐會報時與總統報告每天全世界重大事情，川普可能早知道他已經退出選舉，所以會跟他說一定要了解選舉不是一個輕鬆的工作，而是很困難的過程。

郭台銘透露，川普也告訴他，雖然不選了，對台美兩邊的經濟、貿易還是要多做貢獻，多投資一點，多提供美國一些工作的機會，希望能促進台灣美國兩邊的貿易。

郭台銘談到，跟川普見面之前，他跟白宮重要經貿官員也有一系列的對談，晚上他也跟川普做會報，這次對談主要是去了解幾件事，第一、中美貿易將來是會和平落幕還是會怎麼樣？據他第一手資料，他評估是朝和平落幕，簽署時間要到1月份。

郭台銘提到，第二就是台海之間的局勢，他也得到一些情報，其實美國也在非常關注台海局勢安定，美國人是希望安定，不是一定支持民進黨或誰，而是台海不要變成一個麻煩製造者，川普馬上就要選舉了，因此，川普希望一個穩定的亞太。

郭台銘還說，白宮官員希望台灣不要變成麻煩製造者，變得像北韓一樣，「所以我說第二個問題就是說，我認為得到台海目前美國的期望，台灣的選舉不管將來誰勝誰輸，美國的立場是希望台海是安定的」。

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