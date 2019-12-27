黃國昌爆北市國宅管線造假　都發局：有換管但不符規定將開罰

▲黃國昌接獲爆料國宅管線舊偽裝成新。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量立委黃國昌26日在臉書上爆料，他接獲檢舉，台北市政府國宅的採購維修標案，定期編列數百萬的預算執行，但依約應更換疏通的管線沒疏通之外，更直接上漆偽裝成橘色新管。對此，台北市政府都市發展局27日表示，初判有換管線，但並非採購橘色污水管而係換管後上漆，與規定不符，都發局將研議依契約規定扣罰。

北市都發局表示，關於黃國昌提出北市出租國宅管線維修的質疑，並實地現場會勘，北市都發局當天下午會勘完畢後立即展開調查，經現場再次勘驗，該批次所換之管線尺寸、規格符合契約要求，都發局已要求廠商提出更完整施工前、中、後照片供比對，倘廠商可舉證確有換管事實，但因並非採購橘色污水管而係換管後上漆，仍與契約規定不符，都發局將研議依契約規定扣罰。

都發局進一步說明，該廠商108年度契約負責六處國宅相關零星修繕工程，發包總金額300萬元，其中列屬管線汰換之工項僅占契約4%，契約內同等規格之PVC管與合約規定之橘色專用管經全部汰換，總價差約1萬元，由於是小型且零星之修繕工程，合約內並無設有監造人員，加上部分國宅並未設有管理站，尚無法掌握施工過程。

都發局指出，本案係因國宅地下室污廢水管線堵塞辦理局部管線更新，原要求廠商更換PVC橘色管線，廠商未依契約更換橘色管線一節，都發局黃局長責令邀請第三公正單位會同全面清查該合約廠商標案內除管線汰換外，其他工項是否亦涉有違失，應依契約辦理，並檢討相關人員責任。

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